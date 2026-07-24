“Waliyê Tehranê ragihand: Derfetên paytext ji bo xizmeta ziyaretvanên Erb’înê de ne; Tehran ji bo şandina tîmên xizmetguzarî û piştevanîyê amade ye.”

Raporta Ajansa Nûçeyan a Ahlul-Beyt (s.x)-ABNA-Muhemmed Sadiq Mu’temediyan, di rûniştina navenda taybet a Erb’îna Huseynî ya li sînorê Mehranê de, bi spasiya hewldanên xelk û berpirsên parêzgeha Îlamê ji bo mêvandariya ziyaretvanan, diyar kir: “Pêşketinên binesaziyê yên sînorê Mehranê di salên dawî de berbiçav bûne; ev sînorê ku berê di warê çûnûhatinê de rastî hinek astengiyan dihat, îro bûye sînorê herî qelebalix ê Komara Îslamî ya Îranê.”
Waliyê Tehranê, Erb’îna Huseynî wekî bûyereke şaristaniyê û derveyî pîvanên herêmî û parêzgehî nirxand û got: “Ev tevgera mezin a gelan, îro gihîştiye asteke cîhanî û rêvebirina wê pêwîstî bi nêrîneke berfireh, rêkûpêk û pratîk di warên ewlehî, saxlemî, tenduristî, veguhastin, cîh û war û kêmkirina lêçûnên sefera ziyaretvanan heye.”
Wî bi anîna ziman ku pilansazî bo Erb’înê divê li ser sê prensîban bê avakirin: sefereke emîn, ewle û erzan, got: “Divê şert û mercên wisa werin amadekirin ku ziyaretvan bi kêmçûna lêçûn û fikaran û di hawirdoreke emîn û aram de, rêya ziyareta xwe biqedînin.”
Mu’temediyan bi amajepêdana bi ezmûna parêzgeha Tehranê di rêvebirina bûyerên mezin ên neteweyî û olî de, wekî merasîma oxirkirin û cenazeya mezin a Îmamê Şehîd û malbata wî ya hêja ku di rewşeke emîn de û bêyî tu bûyer û ziyanekê pêk hat, tekez kir: “Tehran amade ye ku alav, imkanat û tîmên xizmetguzarî yên pêwîst bo parêzgeha Îlamê dabîn bike û şiyana saziyên xwe yên cîbicîkar û xizmetguzar bo xurtkirina xizmetguzariya bo ziyaretvanên li sînorê Mehranê bixe dewrê.”
Waliyê Tehranê zêde kir: “Di warê dabînkirina kelûpelên bingehîn ên pêwîst bo mokeban, avsazî, veguhastin, xizmetên tenduristî û dermankirinê û pêdiviyên din ên piştgiriyê de jî, şiyanên parêzgeha Tehranê dê li kêleka navenda Erb’înê ya parêzgeha Îlamê bin.”
Wî ewlehiya mayînde wekî bingeha sereke ya pêşketina parêzgeha Îlamê nirxand û got: “Hebûna yek ji sînorên herî emîn ên welêt ji bo Îlamê, derfeteke giranbiha ji bo pêşxistina binesaziyên ziyareta, aborî û geştyariya vê parêzgehê peyda kiriye.”
Mu’temediyan her wiha sînorê “Çîlat” wekî derfeteke giring bo pêşxistina çûnûhatina ziyaretvanan û berfirehkirina têkiliyên sînorî binav kir û ragihand ku parêzgeha Tehranê ji bo alîkariya xurtkirina binesaziyên vê deverê amade ye.
Waliyê Tehranê di beşa din a axaftina xwe de, bi amajepêdana bi şiyanên herêma “Salehabadê” diyar kir: “Ev herêm bi hebûna taybetmendiyên ziyareta û cîhê guncayî, şiyana wê heye ku bibe navendeke olî û geştyarî.”
Wî di dawiyê de tekez kir: “Parêzgeha Tehranê bi nêrîneke birayane û di asta xizmetkarên ziyaretvanên Huseynî de, dê li kêleka xelk û berpirsên parêzgeha Îlamê be da ku xizmetguzariya bo ziyaretvanên Erb’înê rêkûpêktir, emîntir û bi kalîteyeke bilindtir bê kirin.”
Dawiya peyamê.
Etîket:
- Waliyê Tehranê
- Erbaîna Huseynî
Your Comment