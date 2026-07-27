“Operasyona Marsadê, tecelîya (xuyabûn/nîşana) hêza neteweyî û şikestina dîrokî ya herikîna nifaqê û istikbarê (desthilatdariya zalim) e”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Daxuyaniya Encûmena Koordînasyona Pêşxistina Îslamî li ser salvegera Operasyona Marsadê
"5’ê Pûşperê (27’ê Tîrmehê), bîranîna yek ji wan rûpelên zêrîn ên herî geş û çarenûssaz ên dîroka şanaz a Şoreşa Îslamî ye; nîşana tecelîya hişmendî, bawerî, desthilatdarî û îradeya bênavber a gelê mezin ê Îranê li hemberî komployên aloz ên dijminên sondxwarî yên vê axê ye. Di vê roja dîrokî de, gelê bawermend û şoreşger ê Îrana Îslamî, bi pişta xwe bi hêza xwedayî ya bênavber ve girêda û di bin serokatiya hikîmî ya Hezretê Îmam Xumeynî (rehmetê Xwedê lê be), dawîn û xeterîn fitneya dijminan têk bir û destaneke nemir di bîra dîrokî ya vê axê de tomarkir.
Operasyona şanazî-afêner a Mirsadê, meydana tecelîya alîkariya Xwedê û nîşana şikestina riswayane ya herikîna nifaq û xiyanetê bû; herikînek ku bi piştgiriya istikbara cîhanî û rejîma Be’sî ya Sedam, di lûtkeya xeyal û xwebûna derewîn de, xeyala dagirkirina Îrana Îslamî di serê xwe de dirêj dikir, lê li hemberî îradeya pola ya zarokên şanaz ên gelê Îranê di nav Hêzên Çekdar ên Komara Îslamî, Sipaha Pasdarên Şoreşa Îslamî, Artêşa serbilind, Besîcên can-fîda û hevgirtina gelê bawermend û welayetzir, rastî çarenûseke din nehat ji bilî neman, riswabûn û şikestineke dîrokî.
Mirsad, tenê ne operasyoneke leşkerî bû; belkî meydana tecelîya heqîqeteke mezin bû ku nîşan da gava dijminên vî gelî bi her nav, şîar û bergî di hemberî armancên xwedayî û şoreşgerî yên gelê Îranê de rêz dibin, dê bi bendava qayim a bawerî, yekîtî, welayet-girî, û ruhê fedakarî û şehadet-xwaziyê ya gelê mezin ê Îranê re rû bi rû bimînin. Vê destana mezin, perde ji ser rûyê pîs û girêdayî yê komika munafiqan rakir û rûyê rastîn ê kirêgirtiyên ku di dirêjahiya dîroka Şoreşa Îslamî de her tim amûra destê dijminên gelê Îranê bûne, eşkere kir.
Bîranîna bîranîna şehîdên pilebilind ên operasyona Mirsadê û hemû şehîdên Şoreşa Îslamî, Berevaniya Pîroz, ewlehî û berxwedanê, rêzgirtina destanekê ye ku wekî sembola desthilatdariya neteweyî, hişmendiya şoreşgerî û tecelîya alîkariya Xwedê, her tim ji bo gelê Îranê bûye îlham. Îro jî dema ku eniya istikbar û siyonîzma cîhanî bi kêrhatina ji şerê têkel, operasyona derûnî, dorpêçên zalimane û êrişên medyayî li pey lawazkirina îradeya gelê Îranê ye, xwendina dersên Mirsadê ji her demê zêdetir pêwîst e; çimkî vê destana nemir, careke din ev heqîqet îspat kir ku şîfreya serkeftina gelê Îranê di bin siya girtina bi Îslama resen a Muhemmedî (s.x), şopandina Welayet-i Feqîh, parastina yekîtiya neteweyî, hişmendiya şoreşgerî û xwe-girêdana bi kapasîteyên mezin ên navxweyî pêk tê.
Encûmena Koordînasyona Pêşxistina Îslamî di salvegera Operasyona Marsadê de, bi nûkirina peyman û soza xwe bi armancên bilind ên Îmamê Mezin û Îmamê Şehîd ê şoreşê û bi bey’et (soza dilsoziyê) ligel Rêberê Mezin ê Şoreşê Hezretê Ayetullah Seyîd Mûçteba Xamineyî (Xwedê temenê wî dirêj bike), radigihîne ku gelê mezin ê Îranê hîn jî bi hişyarî, berxwedan û biryardariyeke qahîm li ser rêya rûmet, serxwebûn, pêşketin û pêkanîna armancên bilind ên Şoreşa Îslamî gavan davêje û her cure komplo, fitne û dijminatiya li dijî nîzama pîroz a Komara Îslamî ya Îranê dê wekî berê rastî şikest û têkçûnê bîne."
………..
Dawîya Peyam
Your Comment