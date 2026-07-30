  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Sê balafirên F-35 yên Amerîkayê li Urdunê hatin rûxandin / têk şikandin

30 July 2026 - 22:29
News ID: 1847020
Source: Mehr News
Sê balafirên F-35 yên Amerîkayê li Urdunê hatin rûxandin / têk şikandin

Beşa Têkiliyên Giştî yên Artêşa Pasdaran, di berteka xwe de li hemberî tawana dijminê Amerîkayê li Qeşmê, tûnekirina tevahî ya sê balafirên F-35 û ziyana giran a li sê balafirên din li El-Ezraq ragihand.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Artêşa Pasdaran ragihand: "Li beramberî vî tawanî û ji bo alîkariya we ji bo rizgarkirina axa Urdunê ji belaya dagîrkerên Amerîkî, sibehê vê rojê şervanên Hêza Hewayî ya Artêşa Pasdaran bi çend moşekên balîstîk êrîş birin ser rêgeza bicihkirin û kargeha tamîrkirina balafirên şer ên F-35 yên dijminê Amerîkî li baregeha hewayî ya El-Ezraq û sê balafirên F-35 bi tevahî tûne kirin û ziyaneke mezin dan sê balafirên din."

Herwiha di vê êrîşê de çend efserên dijmin û karmendên teknîkî û tamîrkirinê hatin kuştin.

Your Comment

You are replying to: .
captcha