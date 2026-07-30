  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Destgeha Ewlekariya Herêma Kurdistanê: Şeş êrişên bi balafirên bêmirov (drone) li Koysencaq û Şarbajêr hatin tomarkirin.

30 July 2026 - 21:50
News ID: 1846999
Source: kmr.abna24.com
Destgeha Ewlekariya Herêma Kurdistanê: Şeş êrişên bi balafirên bêmirov (drone) li Koysencaq û Şarbajêr hatin tomarkirin.

Servîsa Iraq û Herêma Kurdistanê – Destgeha Ewlekariya Herêma Kurdistanê ragihand ku di 24 demjimêrên borî de şeş êrişên bi balafirên bêmirov (drone) li bajarê Koysincaq (Koye) û herêma Şarbajêr hatine kirin.

Li gorî KurdPress, Destgeha Ewlekariya Herêma Kurdistanê di daxuyaniyekê de ragihand ku di navbera saet 12:35 û 14:00'ê roja Duşemê, 27ê Tîrmehê de, pênc balafirên bêmirov (drone) bajarê Koysincaq (Koye) û deverên derdora wê armanc kirin.

Li gorî vê daxuyaniyê, di saet 05:20'ê sibê ya roja Sêşemê, 28ê Tîrmehê de jî êrişeke din a bi drone li herêma Şarbajêr hate kirin.

Destgeha Ewlekariya Herêma Kurdistanê bal kişand ku di encama van şeş êrişên bi drone de tu windahiyeke canî nehatiye tomar kirin.

Etîket:

  • Herêma Kurdistanê

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha