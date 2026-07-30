  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

"Partiya Demokrat a Kurdistanê îdia kir ku Îranê li dijî derbasbûna nefta Iraqê ji Tengava Hurmuzê derketiye"

30 July 2026 - 09:11
News ID: 1846799
Source: Kurdpress
"Partiya Demokrat a Kurdistanê îdia kir ku Îranê li dijî derbasbûna nefta Iraqê ji Tengava Hurmuzê derketiye"

Xizmeta Iraq û Herêma Kurdistanê - Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) îdia kir ku Îranê daxwaza Iraqê ya ji bo derbaskirina keştiyên ku petrola Iraqê hildigirin ji Tengava Hurmuzê, red kiriye.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNALi gorî Kurdpress, bi nivîsandina El-Sûmerye, Wefa Mihemed, endamê Partiya Demokrat a Kurdistanê, bi ragihandina ku Îran daxwaza Iraqê ya derbasbûna keştiyên hilgirên nefta Iraqê ji Tengava Hurmuzê qebûl nekiriye, got: "Ma ev bersivê başa li hemberî hemû başî û alîkariyan e?"

Wî zêde kir: "Iraq bêhna aboriya Îranê bû û di dema dorpêçkirina Îranê de gelek alîkarî pêşkêşî vê welatê kir. Herwiha nefta Îranê bi belgeyên sexte wek nefta Iraqê dihat firotin. Lê niha em li benda tu alîkariyê ji Îranê nînin, ku ew li ser wergirtina 12 milyar dolar ji Iraqê ji bo firotina gazê bi bihayekî du qatî israr dike."

Wefa Mihemed got: "Em ji bîr nakin ku berjewendiyên Iraqê li Tengava Hurmuzê bûne armanca mûşek û balafirên bêmirov ên Îranê."

……..

Dawiya peyamê

Etikît: 

  • Herêma Kurdistanê
  •  Partiya Demokrat a Kurdistan

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha