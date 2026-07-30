"Tevgerên dijî şer li Îngilîstanê bang kirin ku hikûmeta Brneham piştgiriya xwe ji destdirêjiya li dijî Îranê rawestîne."

Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Ehl-ul-beyt (s.x) – ABNA– Tevgera Koalîsyona Rawestandina Şer û Kampanyaya Çekbarkirina Çekên Atomî ya Îngilîstanê (CND) bi weşandina daxuyaniyek hevbeş daxwaz kirin ku hikûmeta Andy Burnham piştgiriya xwe ji destdirêjiya serokkomarê Amerîkayê Donald Trump li dijî Îranê rawestîne û siyaseta dîplomatîk û aborî ya Londonê bi awayekî kûr ji nû ve binirxîne.
Van her du rêxistinan bi hişyarkirina li ser nazikbûna peymana agirbestê gotin ku tevgera nayê pêşbînîkirin a serokkomarê Amerîkayê û qeyrana siyaseta derve ya Washingtonê pêdiviya dûrketina hikûmeta Îngilîstanê ji siyasetên şerxwaz a Qesra Spî zêdetir kiriye.
Sophie Bolt Sekretera Giştî ya CND got ku hikûmeta Îngilîstanê nikare bikaranîna bingehên leşkerî yên welat ji aliyê Amerîkayê ve wek "çalakiyek parastinê" nîşan bide, dema ku avahiyên sivîl, wek pire, torên enerjiyê û tesîsên giştî yên Îranê, bûne armanca êrişan.
Wê ji serokwezîrê Îngilîstanê xwest ku li şûna domandina siyaseta hikûmeta berê, li ser hewildanên dîplomatîk ji bo bicihanîna tevahî ya peymana gihîştî û pêşîgirtina ji destpêkirina dîsa ya pevçûnan balê bikişîne.
Shabbir Lakha, yek ji rêvebirên bilind ên Koalîsyona Rawestandina Şer, jî bi rexnekirina siyaseta aborî û leşkerî ya hikûmeta nû hişyarî da ku zêdekirina xerçên leşkerî dê çavkaniyên pêwîst ji bo xizmetên giştî, xanî, tenduristî û alîkariyên civakî kêm bike.
Wî tayînkirina John Healey wek Wezîrê Darayiyê nîşana bandora nêrînên leşkerî li ser siyaseta aborî ya hikûmeta Burnham binav kir û got ku tevgerên civakî divê di heman demê de hem li dijî zêdekirina şer li dijî Îranê rawestin û hem jî li dijî veguhastina çavkaniyên giştî bo pîşesaziya çekan têbikoşin.
Nerazîbûn li dijî bikaranîna bingeha leşkerî ya Fairford
Zexta rêxistinên dijî şer li ser hikûmeta Burnham tenê bi daxuyanî ne qediya. Endamên CND û koma herêmî ya Fairford Action hefteya borî li ber deriyê sereke yê bingeha asmanî ya Fairford li başûrê rojavayê Îngilîstanê civîneke lezgîn li dar xistin.
Rêxistvanên vê civînê gotin ku balafireke bombardîmanê ya B-1 ya Amerîkayê ji vê bingehê di êrişa dawî de li dijî Îranê beşdar bûye. Wan hişyarî da ku destûrdana Amerîkayê ji bo bikaranîna axa Îngilîstanê, Londonê rasterast dike hevparê destdirêjiya Washingtonê û ewlehiya gelê Îngilîstanê jî dixe metirsiyê.
Sophie Bolt di daxuyaniyekê de got ku Burnham divê bikaranîna bingehên Fairford û Diego Garcia ji aliyê Amerîkayê ve di cih de rawestîne û nehêle ku Îngilîstan bêtir di şerekî neqanûnî û wêranker de bikeve.
Wê got ku gotina hikûmeta Îngilîstanê ku operasyonên Amerîkayê tenê xwedî armanca parastinê ne, nayê qebûlkirin, û alîkariya çalak ji welatekî ku qanûnên navneteweyî binpê dike nikare wek çalakiyek parastinê were hesibandin.
CND herwiha got ku bingeha Fairford bi hinceta bêndgehên dirêj û binyadên taybet yek ji navendên sereke yên cihgirtina bombardîmanên dûrger yên Amerîkayê li Ewropayê ye û hikûmeta Îngilîstanê divê rê li bikaranîna wê ji bo operasyonên li dijî Îranê bigire.
Zext ji bo guhertina siyaseta leşkerî
Rexneyên tevgerên dijî şer li ser Burnham ji roja yekem a hatina wî bo Downing Street dest pê kir. Sekretera Giştî ya CND rojek piştî damezrandina hikûmeta nû di nameyekê de ji serokwezîr xwest ku siyaseteke bimeşîne ku mirovan li pêş çekan û dîplomasiyê li pêş leşkerîbûnê bigire.
Di namê de hatiye gotin ku zêdekirina şer li dijî Îranê, ji bilî zêdekirina bêîstîqrarî ya cîhanê, barê aborî li ser malbatên Îngilîz jî girantir dike.
CND ji Burnham xwestiye ku nehêle Îngilîstan bikeve şerekî din û pereyên welat li şûna çekên atomî û balafirên şer ên nû, ji bo tenduristî, perwerdehî, xanî û çareserkirina qeyrana mesrefên jiyanê were xerckirin.
Koalîsyona Rawestandina Şer û CND di daxuyaniyek din a hevbeş de jî hişyarî dan ku hilbijartina kesên piştgirê zêdekirina budceya parastinê, pargîdaniyên çekan û fermandarên leşkerî dike navenda siyaseta aborî ya hikûmeta nû.
Yekîtiya Pabendbûna bi Aştî, ku yek ji rêxistinên kevnar ên dijî şer li Îngilîstanê ye, heman helwest girt û ji John Healey Wezîrê Darayiyê û Wes Streeting Wezîrê Parastinê xwest ku zêdekirina budceya leşkerî rawestînin û çavkaniyên giştî ji bo xanî, xizmetên tenduristî û dibistanan veqetînin.
Ev rêxistin bal kişand ku ewlehiya domdar bi rêya dîplomasiyê, pêşîgirtina ji pevçûnan û çareserkirina kokên feqîriyê û bêîstîqrarî tê peyda kirin, ne bi berfirehkirina depoyên çekan û zêdekirina qazanca pargîdaniyên çekan.
Hikûmeta Îngilîstanê berê îdia kiribû ku destûra bikaranîna bingehên leşkerî ji aliyê Amerîkayê ve tenê ji bo operasyonên sînordar û parastinê hatiye dayîn. Serokwezîrê berê Keir Starmer gotibû ku London beşdarî êrişên êrîşkarî li dijî Îranê nebûye û tenê berjewendî û hevalbendên xwe li herêmê diparêze.
Lêbelê, rêxistinên dijî şer vê cudakirina di navbera operasyonên êrîşkarî û parastinê de red dikin û dibêjin ku dayîna bingehên Îngilîstanê ji artêşa Amerîkayê re di pratîkê de alîkariya domandina êrişan li dijî Îranê dike.
Burnham jî heta niha piştî hatina xwe bo Downing Street tu nîşan neda ku biryara hikûmeta berê ya derbarê bikaranîna van bingehan ji aliyê Amerîkayê ve betal bike. Wî di yekem gotûbêja xwe ya telefonê de bi Donald Trump re pabendbûna hikûmeta xwe bi hevkariyên parastinî û ewlehiyê re dubare kir û li ser pêşketinên Rojhilata Navîn û Tengava Hurmuz axivî.
...........
Dawiya peyamê
Etîket:
- Tevgerên dijî şer li Îngilîstanê
- Hevbendiya Rawestandina Şer û Kampanyaya Rakirina Çekên Nukleerî ya Brîtanyayê
- Yekîtiya Pabendbûna bi Aştî (Peace Pledge Union)
Your Comment