"Hêreşên«şêwirmendê» Şêwirmendê Ayetulla Xameneyî li dijî dijminên Îranê"

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyîan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Mihemed Muxbir, şêwirmendê rêberê giranqedr ê Îranê, di bersiva gefên Trump ên li dijî neteweya Îranê de nivîsand: “Hûn bi hevkêşeyên leşkerî hesab dikin, lê em bi mentiqê dîrokê bersivê didin.”»
«Wî her wiha da zanîn: “Êrîşkirina ser binesaziya Îranê, dê rasterast wan şaxan (çikiyan) bihejîne ku avahiya hegemonya we ya 250 salî li ser wan hatiye avakirin.”»
«Şêwirmend û alîkarê rêberê şoreşê bal kişand ser vê yekê ku: “Dema ku ew avahî hilweşiya, êdî ne fermanrewatiya we dê bimîne û ne jî bazarek ji bo talankirinê.”»
Tags (Etiket:):
• #Şêwirmend
• #Îran
• #Amerîka
«Endamekî Civata Diyarkirina Berjewendiyên Nizamê got: Êrîşkirina ser binesaziya Îranê, dê rasterast avahiya hegemonya (hejmûna) we ya 250 salî hilweşîne.»
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyîan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Mihemed Muxbir, şêwirmendê rêberê giranqedr ê Îranê, di bersiva gefên Trump ên li dijî neteweya Îranê de nivîsand: “Hûn bi hevkêşeyên leşkerî hesab dikin, lê em bi mentiqê dîrokê bersivê didin.”»
Your Comment