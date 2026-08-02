  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Nûçeyên Girîng

"Hêreşên«şêwirmendê» Şêwirmendê Ayetulla Xameneyî li dijî dijminên Îranê"

2 August 2026 - 12:09
News ID: 1847770
Source: kmr.abna24.com
"Hêreşên«şêwirmendê» Şêwirmendê Ayetulla Xameneyî li dijî dijminên Îranê"

«Endamekî Civata Diyarkirina Berjewendiyên Nizamê got: Êrîşkirina ser binesaziya Îranê, dê rasterast avahiya hegemonya (hejmûna) we ya 250 salî hilweşîne.»

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyîan a Navneteweyî ya ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —  Mihemed Muxbir, şêwirmendê rêberê giranqedr  ê Îranê, di bersiva gefên Trump ên li dijî neteweya Îranê de nivîsand: “Hûn bi hevkêşeyên leşkerî hesab dikin, lê em bi mentiqê dîrokê bersivê didin.”»
«Wî her wiha da zanîn: “Êrîşkirina ser binesaziya Îranê, dê rasterast wan şaxan (çikiyan) bihejîne ku avahiya hegemonya we ya 250 salî li ser wan hatiye avakirin.”»
«Şêwirmend û alîkarê rêberê şoreşê bal kişand ser vê yekê ku: “Dema ku ew avahî hilweşiya, êdî ne fermanrewatiya we dê bimîne û ne jî bazarek ji bo talankirinê.”»
Tags (Etiket:):
•    #Şêwirmend
•    #Îran
•     #Amerîka 

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha