Dadgehiya Tirkî di Lêpirsîna Ciwanekî Kurd de, Kurdî wekî "Zimanê Biyanî" Bi Nav Kir

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Li gorî ragihandina Kurdpressê, lêpirsîna doza Furkan Oğlak, ciwanê 18 salî yê ji Amedê (Diyarbekir), ku di 13'ê Tîrmehê de dema diçû Kastamonu'yê ji bo kar, ji ber guhdarîkirina muzîka kurdî rastî êrişeke nijadperestane hatibû, hate amadekirin.
Oğlak piştî vê êrişê bi tawana "propaganda ji bo rêxistineke terorîst (PKK)" hate girtin û ragihandin Girtîgeha Tîpa E ya Kastamonu'yê. Serdozgeriya Giştî ya Kastamonu'yê di 27'ê Tîrmehê de lêpirsîna vê dozê amade kir û ji bo wî daxwaza cezayê kir.
Stranên kurdî wekî "muzîka bi zimanê biyanî" hatin tomar kirin
Di lêpirsînê de, ji zimanê Kurdî re bi îbara "zimanê biyanî" hatiye gotin. Piştî girtina Furkan Oğlak, têlefona wî ya destan û hesabên wî yên li ser torên civakî hatin vekolîn û stranên kurdî yên ku di vê vekolînê de hatin nasîn, bi navê "muzîka bi zimanê biyanî" di dosyeyê de hatin tomar kirin û wekî delîl hatin pêşkêş kirin.
Di vê lêpirsînê de herwiha, parçeyek cilo bi rengên kesk, zer û sor û nîşana serfiraziyê (victory sign) yên ku di vîdyoyên di têlefona Oğlak de têne dîtin, ji aliyê dadgehiyê ve wekî delîlên berbiçav ên tawana "propaganda ji bo rêxistineke terorîst" hatine nirxandin.
………………….
Dawîya Peyam/
Etîket:
Tirkîye |
Êrişa nijadperestane |
Kurdpress |
Furkan Oğlak |
Muzîka kurdî |
Zimanê Kurdî
Your Comment