  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Dadgehiya Tirkî di Lêpirsîna Ciwanekî Kurd de, Kurdî wekî "Zimanê Biyanî" Bi Nav Kir

31 July 2026 - 21:50
News ID: 1847230
Source: Kurdpress
Dadgehiya Tirkî di Lêpirsîna Ciwanekî Kurd de, Kurdî wekî "Zimanê Biyanî" Bi Nav Kir

Servîsa Tirkî – Di lêpirsîna ku li dijî Furkan Oğlak, ciwanê 18 salî, hatiye derxistin de, ji zimanê Kurdî re bi navê "zimanê biyanî" hatiye gotin. Ev ciwan piştî ku ji ber guhdarîkirina muzîka kurdî rastî êrişeke nijadperestane hat, hatiye girtin û zindan kirin. Herwiha, stranên kurdî yên ku di têlefona wî de hatine dîtin, ji aliyê dadgehiyê ve wekî delîlên dosyeyê hatine hesibandin.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNALi gorî ragihandina Kurdpressê, lêpirsîna doza Furkan Oğlak, ciwanê 18 salî yê ji Amedê (Diyarbekir), ku di 13'ê Tîrmehê de dema diçû Kastamonu'yê ji bo kar, ji ber guhdarîkirina muzîka kurdî rastî êrişeke nijadperestane hatibû, hate amadekirin.

Oğlak piştî vê êrişê bi tawana "propaganda ji bo rêxistineke terorîst (PKK)" hate girtin û ragihandin Girtîgeha Tîpa E ya Kastamonu'yê. Serdozgeriya Giştî ya Kastamonu'yê di 27'ê Tîrmehê de lêpirsîna vê dozê amade kir û ji bo wî daxwaza cezayê kir.

Stranên kurdî wekî "muzîka bi zimanê biyanî" hatin tomar kirin

Di lêpirsînê de, ji zimanê Kurdî re bi îbara "zimanê biyanî" hatiye gotin. Piştî girtina Furkan Oğlak, têlefona wî ya destan û hesabên wî yên li ser torên civakî hatin vekolîn û stranên kurdî yên ku di vê vekolînê de hatin nasîn, bi navê "muzîka bi zimanê biyanî" di dosyeyê de hatin tomar kirin û wekî delîl hatin pêşkêş kirin.

Di vê lêpirsînê de herwiha, parçeyek cilo bi rengên kesk, zer û sor û nîşana serfiraziyê (victory sign) yên ku di vîdyoyên di têlefona Oğlak de têne dîtin, ji aliyê dadgehiyê ve wekî delîlên berbiçav ên tawana "propaganda ji bo rêxistineke terorîst" hatine nirxandin.

………………….

Dawîya Peyam/

Etîket:
Tirkîye |
Êrişa nijadperestane |
Kurdpress |
Furkan Oğlak |
Muzîka kurdî |
Zimanê Kurdî

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha