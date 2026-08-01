Li gorî ajansa nûçeyan a Ehlê Beyt (s.x) - ABNA - Şaredariya Tehranê ji saet 16an a îro ve, ziyaretvanên Erbeînê bi awayekî belaş ji Meydana Azadiyê ber bi sînorê Mêhranê ve dişîne.
Mehdi Elîzede, serokê Komîteya Veguhestinê ya Lijneya Navendî ya Şaredariya Tehranê ji bo Erbeînê, dibêje ku 60 wesayîtên (van) ji Meydana Azadiyê ji bo veguhestina belaş a ziyaretvanên Îmam Huseyn (s) ber bi sînorê Mêhranê ve hatine veqetandin.
Şaredariya Tehranê ji hefteya borî ve bi amadebûna tam a tabûrên veguhestinê xizmeta zewarên Îmam Huseyn (s.X) di Erbeînê de dike.
Îro hat ragihandin ku ji saet 4 ê êvarî, veguhestina ziyaretvanan wê dest pê bike. Her wiha 150 otobus jî ji bo şandina ziyaretvanan di heman demê de bi Erbeînê re hatine veqetandin.
…
Dawîya peyamê/
Nîşan:
Erbeîna Huseynî
- Sînorê Mêhranê
- Meydana Azadiyê
- Tehran
- Şaredariya Tehranê
Your Comment