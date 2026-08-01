Serok Donald Trump ferman daye ku êrîşeke nû ya leşkerî li Îranê bê kirin

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beyt (s.x) – ABNA –Rojnameya Wall Street Journal ji çavkaniyên agahdar vegotiye ku Donald Trump, Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, ferman daye ku êrîşeke nû li dijî Îranê bê kirin.
Li gorî vê raporê, ev operasyon dibe ku ji dawiya hefteya niha ve dest pê bike û çend rojan berdewam bike.
Wall Street Journal îdia dike ku armanca van êrîşan ji nû ve destpêkirina zextên leşkerî yên berfireh e ji bo ku Tehranê neçar bike ku teslîm bibe û Îranê vegerîne maseya danûstandinan.
..............................
Dawiya peyamê/
Your Comment