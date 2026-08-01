  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Serok Donald Trump ferman daye ku êrîşeke nû ya leşkerî li Îranê bê kirin

1 August 2026 - 11:06
News ID: 1847404
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Serok Donald Trump ferman daye ku êrîşeke nû ya leşkerî li Îranê bê kirin

Li gorî îdiaya rojnameya Wall Street Journal, Donald Trump ferman daye ku doreke nû ya êrîşên leşkerî li dijî Îranê bê bicihanîn û ev operasyon dibe ku ji dawiya hefteya rojnameyî ya niha ve dest pê bike.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beyt (s.x) – ABNA –Rojnameya Wall Street Journal ji çavkaniyên agahdar vegotiye ku Donald Trump, Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, ferman daye ku êrîşeke nû li dijî Îranê bê kirin.

Li gorî vê raporê, ev operasyon dibe ku ji dawiya hefteya niha ve dest pê bike û çend rojan berdewam bike.

Wall Street Journal îdia dike ku armanca van êrîşan ji nû ve destpêkirina zextên leşkerî yên berfireh e ji bo ku Tehranê neçar bike ku teslîm bibe û Îranê vegerîne maseya danûstandinan.

..............................

Dawiya peyamê/

Your Comment

You are replying to: .
captcha