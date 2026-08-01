Serokwezîrê Nepalê daxwaza kêmkirina rageşiya di navbera misilman û hindûyan de kir

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beyt (s.x) – ABNA –Tundûtûjiya vê dawiyê ya di navbera hindû û misilmanan de li herêmên sînorî yên başûrê Nepalê ji roja yekşemê ya vê hefteyê dest pê kir û bi lez û bez derbasî çend deveran bû. Li gorî daxuyaniya polîsan, nakokiya destpêkê li ser belavkirina dengê bilind ê muzîkê û bilindkirina ala ayînî di dema meşeke olî ya hindûyan de li devera “Sunsari” rû da, ku bi destwerdana hêzên ewlehiyê û gulebarana ji bo belavkirina girseyê re rû bi rû ma.
Di van pevçûnan de du mêr jiyana xwe ji dest dan û qurbaniyê sêyem jî roja pêncşemê li devera “Siraha” û tevî ragihandina qedexeya derketina derve, di xwepêşandaneke kolanan de hat kuştin. Rayedar ji bo kontrolkirina krîzê, qedexeya derketina derve berfirehî deverên din ên cîran kirine.
Balendra Shah, serokwezîrê Nepalê ku di yekem axaftina xwe ya giştî de piştî destpêkirina karê xwe di meha adarê de derket, bi toneke aştiyane ragihand: “Ez ji welatiyan, rêberên olî, partiyên siyasî, civaka sivîl û medyaya pabend dixwazim ku bi sebir û bîhnfirehî, aştî, pêkvejiyan û biratiya neteweyî biparêzin û di rakirina ewrên alozî û bêaramiyê de alîkariya me bikin.”
Wî tekez kir ku lêkolîneke zelal û bêalî di pêvajoyê de ye û kesên ku di çêkirina vê bêewlehiyê de rola wan heye, bêyî îstîsna dê radestî saziya dadwerî bên kirin.
Berdevkê polîsê Nepalê jî ji hebûna hedefdar a hêzan li qadan nûçe da û got: “Hemû efser di amadebûna temam de ne û em hewl didin di gel parastina milkên giştî, bi kêmtirîn alozî û bi kar anîna kêm a hêzê, pêşî li dûbarebûna pevçûnan bigirin.”
Li gorî amarên fermî, nêzîkî 80 ji sedî ya nifûsa Nepalê hindû ne, lê li herêmên başûrê vî welatî misilman jî wekî hindahiyeke girîng têne dîtin.
Dawiya peyamê
Etîket (brîçk):
- Hindû
- Misilmanên Nepalê
- Balendra Şah
Your Comment