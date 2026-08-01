Serleşker Elî Ebdullahî: "Her welatekî ku xwe bibe mertalê parastina leşkerî yê Amerîkayê, dê di agirê şer de bişewite."

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beyt (s.x) – ABNA –Serleşkerê Pasdar Alî Ebdullahî, fermandarê Qerargeha Navendî ya Xatemul Enbiya (s.x) di peyamekê de hişyarî da:
"Her welatekî ku xwe bibe mertalê parastinê yê Amerîkaya tawanbar û êrîşkar, dê di agirê şer de bişewite."
Metna tevahî ya peyamê wiha ye:
«Amerîka bi lezeke zêde, riya agirpêxistina berfireh a şerê herêmî dişopîne. Ev nêzîkatî, encama stratejiyek xeternak e ku armanca wê pêşvebirin û serdestiya neqanûnî** li tevahiya herêmê ye.
Amerîkaya tawanbar di şerê dawî yê li dijî Îrana Îslamî de îsbat kir ku di rêya bidestxistina armancên xwe yên şeytanî de, ji tu **xerabî û wêraniyê li dijî berjewendî û çavkaniyên misilmanan xwe nagire.
Welatên misilman ên herêmê divê bizanibin ku Amerîka bi sermaye, zengînî, binesaziyên jiyanî û çavkaniyên stratejîkyên wan, wekî mertalê parastinê ji bo leşkerê xwe yê westiyayî û di heman demê de ji bo xurtkirina makîneya şer û ewlehiya rejîma zarokkuş û tîrorîst a siyonîst sûd werdigire.
Komara Îslamî ya Îranê û zarokên wêrek û qehreman ên neteweyê di hêzên çekdar û eniyê berxwedanê de îsbat kirine ku hevsengiya hêzê li herêmê êdî li gorî pîvanên berê nemeşe û bêhêziya Amerîkayê di bidestxistina stratejiyên xwe yên êrîşkar û neqanûnî yên li dijî Îrana Îslamî de, kiriye ku artêşa belavbûyî ya Amerîkayê û rejîma sexte ya siyonîst ji pişt kelûpelên welatên misilman, dest bi şer, xwînrêjîn û xerabiyê bikin û barê şer bixe ser milê hikûmetên herêmê.
Bi eşkereyî tê ragihandin; welatên misilman divê bi dûrbinî, sûcên Amerîkayê bin çavan bigirin û di hevkarî û pêreçûna xwe ya bi Amerîkayê re ji nû ve bifikirin; wekî din, her welatekî ku xwe bibe mertalê parastinê yê Amerîkaya tawanbar û êrîşkar, dê di agirê şer de bişewite.»
............................
Dawiya peyamê/
Your Comment