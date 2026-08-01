“Çavdêrekî pirsên kurdan hişyarî da; Derketina Amerîkayê ji Hewlêrê û dubarebûna senaryoya Sûriyeyê ji bo Herêma Kurdistanê”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —– Rojnamevan û şirovekara pirsên Rojhilata Navîn, Amberin Zaman, di bersiva gumanên hin hevalên xwe yên kurd ên derbarê rastiya raporta xwe ya taybet a derbarê vekişîna hêzên Amerîkayê ji Hewlêrê de, tekez kir ku raporta wê rast e û beşeke mezin a hêzên Amerîkayê ji Herêma Kurdistanê vekişiyane. Li gorî gotina wê, pergalên berevaniya mûşekî yên “Patriot” jî ji bingeha Hewlêrê hatine derxistin, her çend ku hêzên taybet ên Amerîkayê dê li hin xalan bimînin jî.
Zaman di peyamekê de li ser tora civakî ya X nivîsand: «Raporta min rast e. Piranîya hêzan heta niha vekişiyane û Patriot jî êdî ne li Hewlêrê ne. Helbet hêzên taybet ên Amerîkayê dê hîn jî li hin cihan bi cih bibin û dibe ku hêzên taybet ên Fransayê jî li herêmê hebin, lê hebûna leşkerî ya Amerîkayê li Iraqê bi awayekî pratîkî bi dawî bûye yan jî ber bi bidawîbûnê ve diçe.»
Wê bi amajêkirina bi peymanên ewlehiyê yên di navbera Washington û Bexdayê de anî ziman: «Li gorî bernameyê biryar bû hêzên Amerîkî heta 30ê Îlonê ji Iraqê derkevin, lê êrişên berdewam ên Îranê bûne sedem ku pêvajoya vekişînê leztir bibe.» Li gorî wê, pergalên Patriot bo cihên din hatine veguhastin ku îhtîmal e Urdun be, her çend wê nekariye vê yekê bi awayekî serbixwe piştrast bike.
Ev şirovekar herwiha bal kişand ser kêmhişiya depoyên pergalên Patriot ên Amerîkayê û got ku şiyana hilberîna van amûran bi leza xerckirina wan re nagunce û depoyên van pergalan bi lez kêm dibin.
Amberin Zaman di beşeke din a şiroveya xwe de tekez kir ku mijara serekî ne pirsa kurdan e, belkû berjewendiyên stratejîk ên Amerîkayê ne. Wê nivîsand: «Amerîka li Kurdistanê (Herêma Kurdistanê ya Iraqê) ji ber berjewendiyên xwe hebû; çawa ku li Rojavayê jî wiha bû. Dema me got Amerîka dê ji wir jî derkeve, em bi cûreyên bertekan û argûmanan re rûbirû man. Niha rewş hema hema wekhev e.»
Li gorî baweriya Amberin Zaman, vekişîna gav bi gav a Amerîkayê ji Herêma Kurdistanê dikare dubarebûna wê şablonê be ku berê li bakur û rojhilatê Sûriyeyê rû da; cihê ku kêmkirina hebûna leşkerî ya Amerîkayê, fikaran derbarê paşeroja hevalbendên kurd ên Washingtonê û asta pabendbûna Amerîkayê bi şirîkên xwe yên xwecihî re çêkir.
Ev şirove di demekê de tê ku vekişîna amûrên berevaniyê yên Amerîkayê ji bingeha asmanî ya Hewlêrê, ji nihêrîna hin çavdêran ve, ne tenê cihguhertineke leşkerî ye, belkû nîşaneke ji nûvepênasekirina rola Washingtonê li Iraqê û kêmkirina gav bi gav a hebûna wê ya rasterast li Herêma Kurdistanê ye.
…………
Dawiya Peyam
Etîket (Tags):
- Kurd
- Patriot
- Herêma Kurdistanê
- Amerîka
- Donald Trump
- Sûriye
- Pergala Patriot
Your Comment