Ger Eşûra îro biqewimîya, dê kîjan vegotin (narrative) li ser medyaya civakî trend bûya?

«Li gorî raporta Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt (s.X) - ABNA– Hocet-ul-Îslam wel-Muslimîn Mihemed Huseyn Emîn, nivîskar û lêkolînerê dînî, di nivîseke xwe ya taybet de ji bo ABNAyê, aliyên medyayî yên bûyera Aşûrayê şîrove dike û vê pirsa girîng tîne zimên ku; eger serhildana Îmam Huseyn (s.x) di roja me ya îro de û bi hebûna medyaya nûjen biqewimîya, rêzkirina medyayê dê çawa bûya û Zeyneba Kubra (s.x) çawa li hemberî împaratoriya derewan dê sekinîya. Dîrok bi zelalî nîşan dide ku çekê peyvan û wênekêşiyê (wêneyan), carinan ji tûjtirîn şûran bandortir e û parastina xeta vegotina resen li hemberî bahoza tehrîfê (çewtandinê), peywireke wisa ye ku her tim li ser milê heqxwazên hişyar giranî dike.»
Di serdema îroyîn de, heke Aşûra biqewimîya, dê kîjan vegotin (narrative) trend bûya?
(Bi nihêrîna lêkolînerê dînî: Mihemed Huseyn Emîn)
Împaratoriya Derewan û Şêlandina Heqîqetê li Deşta Nênewayê
Di cîhana îroyîn a tijî alozî û dengbêjî de, çekê herî pêşîn û tûj ê stemberan (mustekbirîn) ji bo rûbirûbûna herika heqîqetê, bikaranîna çekê giran û bêdeng ê medyayê ye. Eger Aşûra di serdema me de biqewimîya, medyaya girêdayî herika zêr û zordariyê, berî ku şûrek ji kovanê derkeve, dê bi hemû hêza xwe dest bi bombebarankirina raya giştî bikira. Wan bi bikaranîna amûrên nûjen û teknîkên aloz ên operasyonên psîkolojîk, dê hemû hêza xwe xistiba kar daku serhildana aştiyane û xwedayî ya Seyîd-ul-Şuheda (s) wekî «serhildanek neqanûnî li dijî nîzama giştî» nîşan bidin. Çawa ku di sala 61ê hicrî de jî Ubeydullahê Kurê Ziyad û Yezîd hewl dan bi nîşankirina wekî «derketin li dijî xelîfeyê demê», rûyê ronahî yê Îmam di nav girseyên nezan de reş bikin.[1]
Amûra mezin û biha ya propagandayê ya Benî Umeye, eger xwediyê torên civakî, satelaytan û medyayên cîhanî bûna, bi parçekirina bêbextane ya axavtinên Îmam û hevalên wî yên dilsoz, dê heqîqet li berjewendiya xwe berevajî nîşan dabûna. Wan bêguman bi çêkirina nûçeyên sexte û derewên rêxistinkirî, di nav mirovan de dubendî û guman çêdikirin daku heq û betal (neheq) tevlihev bibin. Qurana pîroz bi nazikbûneke bêhempa vê rêbaza herdemî ya durû û zaliman tîne ziman: «Yuridûne lî yutfiû nûrellahi bi efwahihim, vellahu mutimmu nûrihi ve lev kerihəl kafirûn» (Sûreya Sef, ayeta 8).[2]
Di vî şerê neyeksan û bêbext de, makîneya medyayî ya eniya tariyê dê ji ti kiryareke neexlaqî xwe nedabûya paş. Sansûra tund a nûçeyên eniya heq, boykotkirina peyamên ronîker ên Îmam Huseyn (s) û mezinkirina hêza vala û xeyalî ya leşkerê Yezîd, tenê beşek ji vê senaryoya reş bûn.
Hêlîna nûçeyan û operasyonên psîkolojîk ên eniya neheq
Yek ji stratejiyên herî girîng û wêranker ên medyayî yên eniya neheq di rûbirûbûna bi serhildanên xwedayî re, «hêlîna nûçeyan» (hêlîna agahiyan) e. Eger îro Aşûra pêk hatiba, algorîtmayên torên civakî û dêwên medyayî yên cîhanê dê bi awayekî hatibana birêxistinkirin ku dengê mezlûmî û heqxwaziya karwanê Eba Ebdullah (s) qet negehişta guhên mirovên azadîxwaz ên cîhanê. Wan bi girtina berfireh a hesabên bikarhêneran û jêbirina sîstematîk a naverokên têkildarî vê serhildanê, dê arşîveke tarî ya heqîqetan ava bikirana daku nîdaya xerîbane ya «Hel min nasirin yensuruni» (Gelo kesek heye ku min bide alîkariya?) di nav hewar û hawarên medyayên zer û nûçeyên vala de bihatiba jibîrkirin.[3]
Ji bilî tîra tûj a sansûrê, reşkirina kesayetiyê, terora sanal (vîrtûel) û reşkirina bêbextane ya li dijî kesayetiyên sereke yên eniya heq, dê tavilê di rojeva medyayên Yezîdî de bûya. Wan bi karkirina leşkerên sanal û çalakirina robotên înternetê, dê hashtaganên li dijî نهزata Aşûrayê trend bikirana daku cihê şehîd û kujer bi awayekî hêsan di raya giştî de biguheranda. Ev heman xetera mezin e ku Mîrê Bawermendan Elî (s) salan beriya Aşûrayê hişyarî li ser dabû; fitne tam ji wir dest pê dikin ku hewaya nefesê bi hukmên xwedayî re tevlihev dibe û neheqî, cilê heqî li xwe dike daku heqîqet biçe serjêkirinê.[4]
Tevî hemû van êrîşên giran, dîroka serbilind a şîîtiyê îspat kiriye ku her gav xwîn li ser şûr û nûra heqîqetê li ser tariya derewan bi ser ketiye. Her çend «hêlîna nûçeyan» dikare di demek kurt de raya giştî bixapîne û tozê li ser rûyê rojê bide, lê peyama ku ji fitreta paqij û ixlasa xwedayî hatiye, wekî çavkaniyeke zelal, rêya xwe di nav kevirên herî dijwar ên tehrîfê de vedike. Di serdema me de jî, medyayên dilsoz û mirovên hişyar, tevî hemû astengiyan, dikarin bi ronîkirinê û «Cihada Tebyînê», nexşeyên aloz ên împaratoriya medyayî ya rojava pûç bikin.
Zeyneba Kubra (s); Medyaya bêhempa û şikandina dorpêçê
Di nav bahoza her şerê vegotinê û êrîşên propagandayê de, pêdiviyeke mezin bi vebêjerekî (çîrokbêj) şerker, hişyar û rastgo heye daku dorpêça medyayî ya dijmin bi gotinên xwe yên bibandor bişikîne. Di bûyera mezin a Aşûrayê de, ev rola bêhempa û jiyanî li ser milê Eqîla Benî Haşim, Hezretê Zeyneb (s) û Îmam Seccad (s) bû. Eger îro Aşûra pêk hatiba, xutbeyên agirîn û hişyarî yên Hezretê Zeyneb (s) ên li Kûfe û Şamê, dê karîgeriyeke wê ji her kanaleke nûçeyan a navneteweyî bihêztir û tûjtir hebûya. Wê bi awayekî bi delîl, hestyar û di heman demê de epîk, hemû girêkên derewîn ên cîhaza propagandayê ya Umeyiyan hildiweşand û xewa rehet ji çavên stemberan direvand.
Hunera mezin û ecazkar a Hezretê Zeyneb (s) ew bû ku nehîşt dijminê hov, tenê vebêjerê bûyera Kerbelayê di dîrokê de be. Wê bi bikaranîna herî zêde ya derfetên heyî, mîna axaftina tûj di nav mirovan de û nîqaşa rasterast bi serokên kufrê re, dest bi cihadeke mezin a di qada tebyînê de kir. Li wir dema ku Ubeydullahê Kurê Ziyad bi şêwazekî tinazî jê pirsî: «Te karê Xwedê bi birayê xwe re çawa dît?», wê Hezretê bi gotineke ku wekî gurek li ser serê taẍûtê ket, ferman da: «Ma re’eytu illa cemîla» (Min ji bilî bedewiyê tiştek nedît).[5] Ev hevoka kurt, şahesereke medyayî ya bêhempa bû di pûçkirina operasyonên psîkolojîk ên dijmin de.
Îro jî şopînerên rastîn ên dibistana Aşûrayê erkeke giran li ser milê wan e daku bi şopandin û mînake girtina ji vê banûya mezin, di meydana şerê vegotinan de xwedî amadebûneke çalak, wêrek û hişyar bin. Em nikarin tenê temaşevanên pasîf ên şêlandina heqîqetan ji aliyê kargehên derew-belavkirinê ve bin. Erkê me ye ku bi naskirina rast a amûrên rojane, hilberandina naverokên hêja û hunermendî, û bi dilê tijî bawerî, peyama zelal a Aşûrayê ku ew jî azadîxwazî, dadwerî û rawestana li hemberî zilmê ye, bigihînin guhên tî yên cîhanê.
Çavkanî û jêrenot:
[1] Ibn Esîr, Îzeddîn, El-Kamil fî et-Tarîx, c. 4, r. 42. (îşare bi namegirtinên Yezîdiyan û tohmeta derketina li dijî xelîfeyê bo Îmam).
[2] Qurana Pîroz, Sûreya Sef, ayeta 8.
[3] Muqerrem, Seyîd Ebdulrezzaq, Meqtela Huseyn (s), r. 315. (îşare bi nîdaya istinsarê ya Seyîd-ul-Şuheda di roja Aşûrayê de).
[4] Nehc-ul Belaxeyê, xutbeya 50. (îşare bi xutbeya Mîrê Bawermendan (s) derbarê tevlihevkirina heq û betal: «Înnema bed’u vuqû’il fitenî ehva’un tûttebe’u…»).
[5] Seyîd bin Tawûs, El-Luhûf 'ela qetla et-Tufûf, r. 160. (şirovekirina nîqaşa Eqîla Benî Haşim bi Îbn Ziyad re li Kûfeyê).
Your Comment