«Ayetullah Remezanî li mokeba Afrîqiyan: Ji Bîlalê Hebeşî hetaheta banga şoreşgerî ya Îmamê Şehîd; pêwendiya dîrokî ya Afrîqayê bi Aşûrayê re»

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Sekreterê Giştî yê Meclîsa Cîhanî ya Ehlê Beytê (s.x), Ayetullah Remezanî, li mokeba «Evîndarên Îmam Huseyn» (mokeba Afrîqiyan) li stûna 375 a rêwîtiya Erbeînê, girêdanên dîrokî, siyasî û baweriyê yên parzemîna Afrîqayê bi dibistana hişyarker a Îmamê Şehîd û tevgera Aşûrayê re şirove kir.
Bîlalê Hebeşî; mucîzeya wekheviyê û berxwedana li hemberî îşkenceyê
Ayetullah Remezanî anî ziman ku nêrîna Meclîsa Cîhanî ya Ehlê Beytê (s) bo Afrîqayê, ne nêrîneke amûrî, belkî wekî «firsendeke» mezin e û da xuyakirin ku ev pêwendî di serdema îslamê ya destpêkê de û di nêrîna xwerû ya gelên vê axê de reh girtiye.
Sekreterê Giştî yê Meclîsa Cîhanî ya Ehlê Beytê (s) bi bîr xist ku Bîlalê Hebeşî nûnerê yekemîn ê Afrîqiyan li ber pêxember (s.x.a) bû. Wî destnîşan kir ku Bîlal berevajî kesên ku ji bo baweriyê daxwaza mucîzeyan dikirin, tu mucîze nexwest; ji ber ku ji bo wî, gotina pêxember a li ser nebûna ferqê di navbera ereb û ecem, reş û spî de, mezintirîn mucîze bû.
Pêkanîna 300 salan a sûcên mêtingeriyê li «Mala Xulaman» û talankirina kanên madenî
Ayetullah Remezanî bi amajzekirina bi planên aloz ên rejîmên mêtinger ji bo paşverûhîştina Afrîqayê, welatên Fransa, Brîtanya û herwiha bizava siyonîst wekî berpirsên sereke yên mêtingeriyên nû binav kir.
Wî li ser dîtinên xwe yên li girava «Gorée» ya li Senegalê û «Mala Xulaman» axivî û got: «Mêtingergeran 300 salan mirovên pakrewan xistin koleyî û bi awayekî hovane endamên malbatan ji hev qetandin û zarok, dayik û bav firotin welatên cuda.»
Wî herwiha da zanîn ku Afrîqa ji aliyê çavkaniyên binerdî û kevirên binirx ve ji dewlemendtirîn deverên cîhanê ye û rojavayî bi propagandayên neyînî û tirsê, hewl didin rê li ber seferên bo vê parzemînê bigirin da ku di ewlehiya tam de dewlemendiyên wê talan bikin.
Guhertina hevsengiya hêzê; hişyariya leşkerî ji dûrahiya 5000 kîlometreyî
Ayetullah Remezanî bal kişand ser guhertinên piştî Şoreşa Îslamî û got: «Ciwanên Afrîqayî bi çavkaniya dersa ‘Em dikarin’ ya Îmam, nasnameya xwe ya rastîn dîtine.» Wî li ser hewldanên dijmin ji bo afirandina fitneyê di navbera Şîe û Suniyan de hişyarî da.
Wî bi berawirdkirina dema bêhêziya borî û îqtîdara îro ya eniya berxwedanê re got: «Berê balafirên me dixistin û me nikaribû bersiv bidin, lê îro hevsengî hatiye guhertin. Îro heke lê bixin, du qat bersivê distînin; heta bo Brîtanyaya ku 5000 kîlometre dûr e jî hatiye gotin ku heke balafireke we li dijî me rabibe, em ê heman cihê lêxin.»
Erbeîn û pêkanîna dibistana Îmamê Şehîd
Ayetullah Remezanî di dawiya axavtina xwe de, mêvandariya bêhempa ya gelê Iraqê bilind nirxand. Wî amadebûna ciwanên Afrîqayî yên li Îranê xwendine, firsendeke girîng ji bo veguhastina peyama hişyariyê bo Afrîqayê da zanîn û hêvî kir ku ev tevger bi hêza Xwedê, bi hatina cîhanî ya Hêja Welî Eser (ec) ve were girêdan.
………………….
Dawiya peyamê
Etîket (Tag):
- Ayetullah Remezanî
- Rêwîtiya Erbeînê
- Şîeyên Afrîqayê
- Meclîsa Cîhanî ya Ehlê Beytê (s.x)
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Sekreterê Giştî yê Meclîsa Cîhanî ya Ehlê Beytê (s.x), Ayetullah Remezanî, li mokeba «Evîndarên Îmam Huseyn» (mokeba Afrîqiyan) li stûna 375 a rêwîtiya Erbeînê, girêdanên dîrokî, siyasî û baweriyê yên parzemîna Afrîqayê bi dibistana hişyarker a Îmamê Şehîd û tevgera Aşûrayê re şirove kir.
Bîlalê Hebeşî; mucîzeya wekheviyê û berxwedana li hemberî îşkenceyê
Ayetullah Remezanî anî ziman ku nêrîna Meclîsa Cîhanî ya Ehlê Beytê (s) bo Afrîqayê, ne nêrîneke amûrî, belkî wekî «firsendeke» mezin e û da xuyakirin ku ev pêwendî di serdema îslamê ya destpêkê de û di nêrîna xwerû ya gelên vê axê de reh girtiye.
Sekreterê Giştî yê Meclîsa Cîhanî ya Ehlê Beytê (s) bi bîr xist ku Bîlalê Hebeşî nûnerê yekemîn ê Afrîqiyan li ber pêxember (s.x.a) bû. Wî destnîşan kir ku Bîlal berevajî kesên ku ji bo baweriyê daxwaza mucîzeyan dikirin, tu mucîze nexwest; ji ber ku ji bo wî, gotina pêxember a li ser nebûna ferqê di navbera ereb û ecem, reş û spî de, mezintirîn mucîze bû.
Pêkanîna 300 salan a sûcên mêtingeriyê li «Mala Xulaman» û talankirina kanên madenî
Ayetullah Remezanî bi amajzekirina bi planên aloz ên rejîmên mêtinger ji bo paşverûhîştina Afrîqayê, welatên Fransa, Brîtanya û herwiha bizava siyonîst wekî berpirsên sereke yên mêtingeriyên nû binav kir.
Wî li ser dîtinên xwe yên li girava «Gorée» ya li Senegalê û «Mala Xulaman» axivî û got: «Mêtingergeran 300 salan mirovên pakrewan xistin koleyî û bi awayekî hovane endamên malbatan ji hev qetandin û zarok, dayik û bav firotin welatên cuda.»
Wî herwiha da zanîn ku Afrîqa ji aliyê çavkaniyên binerdî û kevirên binirx ve ji dewlemendtirîn deverên cîhanê ye û rojavayî bi propagandayên neyînî û tirsê, hewl didin rê li ber seferên bo vê parzemînê bigirin da ku di ewlehiya tam de dewlemendiyên wê talan bikin.
Guhertina hevsengiya hêzê; hişyariya leşkerî ji dûrahiya 5000 kîlometreyî
Ayetullah Remezanî bal kişand ser guhertinên piştî Şoreşa Îslamî û got: «Ciwanên Afrîqayî bi çavkaniya dersa ‘Em dikarin’ ya Îmam, nasnameya xwe ya rastîn dîtine.» Wî li ser hewldanên dijmin ji bo afirandina fitneyê di navbera Şîe û Suniyan de hişyarî da.
Wî bi berawirdkirina dema bêhêziya borî û îqtîdara îro ya eniya berxwedanê re got: «Berê balafirên me dixistin û me nikaribû bersiv bidin, lê îro hevsengî hatiye guhertin. Îro heke lê bixin, du qat bersivê distînin; heta bo Brîtanyaya ku 5000 kîlometre dûr e jî hatiye gotin ku heke balafireke we li dijî me rabibe, em ê heman cihê lêxin.»
Erbeîn û pêkanîna dibistana Îmamê Şehîd
Ayetullah Remezanî di dawiya axavtina xwe de, mêvandariya bêhempa ya gelê Iraqê bilind nirxand. Wî amadebûna ciwanên Afrîqayî yên li Îranê xwendine, firsendeke girîng ji bo veguhastina peyama hişyariyê bo Afrîqayê da zanîn û hêvî kir ku ev tevger bi hêza Xwedê, bi hatina cîhanî ya Hêja Welî Eser (ec) ve were girêdan.
………………….
Dawiya peyamê
Etîket (Tag):
- Ayetullah Remezanî
- Rêwîtiya Erbeînê
- Şîeyên Afrîqayê
- Meclîsa Cîhanî ya Ehlê Beytê (s.x)
Your Comment