Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Meşa Yewmullahê( Rojen Xwedê)4ê Mijdarê da 2026 (13ê Abanê), bi navê «Roja Neteweyî ya Têkoşîna li dijî Serdestîxwaziya Cîhanî», bi dirûşma «Yekgirtî û bi îrade, li hemberî serdestîxwaziyê», sibêya Çarşemê (4ê Mijdarê da 2026 (13ê Abanê1405an), bi beşdariya xwendekarên dibistanan, xwendekarên zanîngehan û pêkhateyên cuda yên gel, li ber avahiya berê ya balyozxaneya Amerîkayê (Lana Casusî)(Sîxurî) li Tehranê û di heman demê de li seranserê welêt hate lidarxistin.
Your Comment