Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Em hemû dixwazin zarokên me guhdar bin. Dema em qîrîn dikin "raweste! derbasî nav kolanê nebe", em hêvî dikin ku zarokê me guh bide. An jî heke em jê re bêjin "here firçeya diranan bike" an "razê", em hêvî dikin ku bêyî ti gotinê vê yekê pêk bîne.
Gelek caran, mecbûrkirina zarokan ku tevgerên guncaw nîşan bidin dijwar e. Rêbaza "her tiştê ez dibêjim, ew e" ku piraniya dêûbavan berê xwe pê ve dibin, bi gelemperî bêkêr e.
Bi xweşbextî, rêbazên rêveberiya tevgerên zarokan hene ku bêyî pevçûn, bêyî hêstir û xeyidîn, qîrîn, lêdan, an heqaretkirina zimanî ne. Di vê mijarê de me hewl daye prensîban pêşkêş bikin ku pêkhatina wan ji we û zarokê we re dibe alîkar ku bigihêjin armanca xwestî. Destpêka rastîn a vê cureyê perwerdehiyê ji salên destpêka zaroktiyê ye. Bînin bîra xwe ku di temenê pêşdibistanê de, zarok bi hêsanî karên rojane yên asayî û jêhatiya rêz û dîsîplînê ku pêdiviya jiyanê ye fêr dibin. Ji bo guhdarîkirina zarokan rêbazek giştî heye ku di hemû mercan de bikêr e. Wê fêr bibin û paşê di warên cuda de biceribînin.
1. Têkiliya erênî hebin
Balê bidin tevgera guncaw a zarokê xwe û di heman kêliyê de pesnê wê bidin. Paşê jê daxwaz bikin (an wî rêber bikin) ku çalakiya din pêk bîne. Di vê rêbazê de ji bo her karekî ku zarok rast dike xalekê bidin, bi awayekî ku wek ku sihir di kar de be, ew bi awayekî nebawer daxwazên paşê qebûl dike. Mînakî jê re bêjin:
- Afirîn ku te glasek şîr vexwar. Niha were hinek hêk bixwe.
2. Ji bo kontrola wî bi nermî tevgerin
Her gava ku daxwazekê ji zarokê xwe hebin, ber bi wî ve herin û bi nermî dest lê bidin. Bi awayekî ku hebûna we hema hema razîbûna zarokê we garantî bike. Niha hûn tam li cihê ku ferman a we dibe kirar in. Hûn dixwazin zarokê we maseyê rêz bike; heke hûn ji aliyê din ê malê ve bi qîrîn jê re bêjin ku were maseyê rêz bike, bê guman bandor nake; çêtir e hûn nêzîkî wî bibin û tiştê ku hûn dixwazin jê re bêjin, paşê bi wî re biçin metbexê.
Dema xwişk û bira mijûlî şer û pevçûnê ne, divê hûn bi qîrîn û heydarê şer rawestînin. Li şûna wê, ber bi wan ve herin û biaxivin. Gelek caran ev aramiya we bi tenê ji bo bêdengkirina zarokan bes e. Heke hûn dixwazin razîbûna zarokê xwe bi dest bixin, kêmtir "na" ya xurt bikar bînin û heta ku mimkun be ji girtina wî di odeya wî de dûr bisekinin.
3. Zarokê xwe dîsa rêber bikin
Zarokê xwe ber bi tevgera pesindayî ve rêber bikin. Heke ew dest dide tiştekê ku divê dest pê nede, jê re zelal bikin ka tam kîjan tiştan dikare dest lê bide an hilgire. Heke ew li ser qenepeyê difire û dadikeve, li şûna ku wî şermezar bikin, cihekê ku ew dikare tê de bazde û xwe bavêje nîşanî wî bidin.
4. Tiştên wêranker ji destê zarok dûr bixin
Heke zarokê we li ser dîwar reng dide, pênûsa rengîn ji destê wî dûr bixin û jê re rave bikin ka ew çawa dikare pênûsa rengîn bi rêkûpêk bikar bîne.
5. Xwebaweriya zarokan tune nekin
Heke zarokê we yê biçûk li ser maseyê radiweste û hûn dixwazin wî bi xwarê bînin, jê re bêjin "destûra te tune ku li ser maseyê rawestî, tu bi xwe dadikevî an ez alîkariya te bikim?" Bi vî awayî hûn bi rengekî kêmasiyên wî kontrol dikin û xwebawerî ji we ber bi zarokê we ve tê veguhastin.
6. Zarokê xwe ji bo amadebûna di civatê de amade bikin
Heke zarokê we di ber çavan a kesên din de tevgera xerab bike, ew we şermezar dike û kesên ku şahidê wêrankariya wî ne aciz dibin. Di vê demê de heke hûn jê re bêjin "bêdeng rûne", bi gelemperî tevgera wî baştir nabe. Berî her rewşeke nû wek siwarbûna balafirê an amadebûna li partiya rojbûnê, rewşê ji bo wî rave bikin û hêviyên xwe yên rastîn îfade bikin.
Mînakî bêjin: Dema em siwarî balafirê dibin, li wir kursiyek taybet a te heye û divê tu kemera xwe girê bidî. Tu dikarî pirtûkê bixwînî, tiştekê bixwî an bi pêlîstokeke biçûk bilîzî. Dema sibê em diçin partiya rojbûnê, ez ji te hêvî dikim ku tu qerebalixê neke û dema hevalê te diyariyên xwe vedike, tu rûnî û temaşe bikî.
7. Alîkariya zarok bikin ku hinek pêşve bibîne
Zarok di her rewşê de ne, bûyerên paşê nabînin û tenê di kêliyê de dijîn. Ji ber vê yekê, dema derbasbûna qonaxeke din dibin, dikevin tengasiyê. Ji ber vê yekê çêtir e dema hûn dixwazin wî ji cihekê ku jê hez dike bibin cihekê din, pêşî pênc deqîqe berê wî agahdar bikin ku piştî çend kêliyan divê hûn vê cihê terik bikin. Heke bê agahdarî destê wî bigirin û wî bibin cihekê din, hûn wî aciz dikin.
8. Ji cihekê ku ji bo wî pirsgirêk çêdike dûr bisekinin
Heke her cara ku hûn bi zarokê xwe re çûn supermerketê û bi pirsgirêkan re rûbirû bûn, demekê biçin ku kesek lê xwedî derdikeve. Çêtir e mehekê jê re fersend bidin û wî bi xwe re nebine kirînê; ev serdem dema guncaw e ku ev çerxa neyînî bişkê û destûrê bide we û zarokê we ku rûtîna asayî bibînin.
9. Zarokê xwe bibin cihekê din
Heke hûn li restorantê ne û ew gazinê dike, zarokê xwe hilgirin û ji wir derkevin. Pirî caran derketina derve û veguhastina wî bo cihekê din dibe sedema aramiya wî.
Karên rojane bi rêkûpêk pêk bînin. Cil wergirtin, firçeya diranan kirin, vekirina deriyê, paqijkirina pêlîstokan, çûna razanê, hemû ev komek in ku wek bûyerên girîng ên rojane tên hesibandin. Hûn dixwazin zarokê we her yekê bi serfirazî derbas bike û di derbasbûna her qonaxê de tevgera guncaw nîşan bide. Lê dibe ku tevgerên neyînî wek qîrîn jî bi lez di rûtîna rojane ya asayî de cih bigirin.
10. Di her qonaxê de wî rêber bikin
Bala xwe bidin ku her yek ji qonaxên mezinbûna zarokê we di karên rojane de veşartî ye. Ew hêdî hêdî dikare pêlavên xwe li xwe bike an biçe hemamê. Pêşî divê hûn wî ji aliyê fîzîkî ve (di her qonaxa pêkanîna karên rojane de) rêber bikin û paşê tenê temaşe bikin.
Mînakî jê re bêjin: "Ez nikarim cilê xwe derxim; lê ez te temaşe dikim ka tu çawa vî karî dikî."
11. Carinan hinek karên wî bînin bîra zarok
Zarok bi hêsanî dibe ku tiştekê ji bîr bikin. Erkê we ye ku hinek tiştan bînin bîra wan. Mînakî heke zarokê we ji bîr kir ku biçe destavê, divê hûn bi dilovanî jê re bêjin "dema destavê ye". Peyveke bîranînê ji bo wî pir bikêr e.
12. Dema fermanê didin zarok, fermanên zelal û ron bikar bînin
Li şûna ku hûn bêjin "odeya xwe rêz bike", çêtir e hûn xaleke diyar nîşan bidin. Ango bêjin pirtûkan di refika şîn de û pêlîstokan di refika jêrîn de deynin. Çiqas fermanên we zelaltir bin, qebûlkirina wan ji bo zarok hêsantir e.
13. Sedema pêkanîna her karekî ji bo zarok rave bikin
Gava hûn û zarokê we mijûlî firçekirina diranan in, ji bo agahdariya wî rave bikin ka hûn çi dikin û çima. Mînakî bêjin: "Binêre ez macûna diranan digihînim hemû diranên xwe. Ez dixwazim hemû kurmên ku li wir dijîn derxim. Niha bi avê devê xwe dişom, devê xwe dişom û paşê tifê xwe diavêjim derve. Were em bi hev re bi vî awayî firçeya diranan bikin."
Ji malpera Şîa Kuestê hatiye wergirtin
Etîket:
Perwerdekirina zarokan
Kontrola hêrsê
Cesaretkirin
Xwebawerî
Your Comment