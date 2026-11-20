Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Donald Trump îdia kir: «Dê bihayê sotemeniyê her ku diçe bi lez kêm bibe.»
Serokê Amerîkayê îdia kir ku bihayê sotemeniyê girêdayî wê ye ku mijaran çawa çareser bikin û em bi Îranê re bigihîjin çi peymanekê.
Wî di berdewamiya gotinên xwe de got: «Em dixwazin bi Îranê re peymaneke rastîn bikin, ne peymaneke derewîn.»
Serokê terorîst û sûcdar ê hikûmeta Amerîkayê îtiraf kir ku Îran li hember zextan û daxwazên zêdeyî yên Qesra Spî xwe radest nake.
Trump îdia kir ku Îran hewl dide ku bigihîje peymanekê.
Lê di heman demê de wî îtiraf kir ku Îran şertên Amerîkayê qebûl nake û li hember zext û daxwazên zêdeyî yên hikûmeta terorîst a Amerîkayê serî natewîne.
Trump herwiha şirketên Amerîkî bi ceza û tedbîrên tund ên aborî tehdîd kir û got: «Em ê li dijî wan şirketên Amerîkî yên ku hewl didin navendên daneyên xwe li derveyî Dewletên Yekbûyî ava bikin, cezayên tund ferz bikin.»
Serokê Amerîkayê di gotinên xwe yên ku nîşana fikar û aloziya wî didin de, diyar kir: «Em dixwazin ewlehiya NATOyê misoger bikin, ewlehiya sîberê xurt bikin û piştgiriyê bidin kabloyên binê deryayê.»
Trump di berdewamiya gotinên xwe de got ku Vladimir Putin daxwaza xwe ya ji bo bidawîkirina şerê di navbera Rûsya û Ukraynayê de bi rêyên dîplomatîk anî ziman.
Dawiya peyam/
Etîket: Donald Trump, Îran, Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, danûstandinên Îran û Amerîkayê, şertên peymanê, zextên Amerîkayê, bihayê sotemeniyê, cezayên aborî, NATO, Vladimir Putin, Rûsya, Ukrayna.
Your Comment