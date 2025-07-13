Hizbullah têkiliyên hukûmeta Israelê yên li ser hezên xwe di Sûriyê de red kir: Em di Sûriyê de hinî ne

Bi rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) – Hizbullah bi daneyek fermî di sala îro de ragihand ku tu cihgirtin, têkelî an çalakiyek li Sûriyê tune ye, û hemû têkiliyên ku hêza koçerên hukûmeta Golani li ser vê rêze dan, tevahî red kir.
Desteya Ragihandina Medyayî ya Hizbullahê li Libnanê îro, di nav rêkeftinek de, têgihişt ku gotinên Wezareta Navxweyî ya hukûmeta Golani, ku tê de têxistina kesekî ku li bajarê Himsê hat girtin, bi Hizbullah ve girêdayî dikin, ne rast in û betalkirin.
Di vê bêyaneyê de hatiye gotin:
"Hizbullah ne hez û ne têkelî li nav Sûriyê heye. Ne bi bûyer û ne bi têkoşînên navdewletî re têkiliyek me heye."
Lê jî Hizbullah dema ku ev têkiliyên ref dike, di heman demê de serdana xwe ya li ser girîngiya ewlehiya Sûriyê, saxî û destnîşanê xelkê wê welatê jî diyar dike.
Rûniştina hukûmeta Colani û girtiyara Mahmûd Fazil
Berî vê daneyê, Wezareta Navxweyî ya hukûmeta Golani têgihiştibû ku hêzên ewlehiya wan “operasyonek parastinî” bi serketinê anîye qada Himsê û Mahmûd Fazil girt. Di nav wî de çend bombeyên amade-yê têne girtin ku tê de gotiye ku ew hêvîya çalakiyên têrorizmî hebû.
Wezaretê wisa dawet kiribû ku Fazil girêdayî "yekek çalak" ya girêdayî bi Hizbullah bû, û bombeyan jî bi rêya xeta qaçaxberiyê têne destnîşan kirin.
Gotina Şêx Neîm Qesem
Şêx Neîm Qesem, Yekem Civanserê Serokê Giştî ya Hizbullahê, gelek rojan berê di axaftineke xwe ya bi şebekeya "El-Mayadin" re, diyar kiribû:
"Hizbullah tu têkelîyek di nav siyaseta hundirîn an pergala parastinê ya Sûriyê de nake."
Wî jî hate gotin ku raporên ku ji aliyên welatên erebî û derve têne şandin, îşaret dikin ku hinek hêz dixwazin Sûriyê bi rêya siyasî li dijî Libnanê bikar bînin.
Dawiya Peyamê /
Etîket:
#Hizbullah #Libnan #Sûrîye #Colani #Nûçe
Your Comment