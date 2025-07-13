Taktîka nû ya Hamas li meydanê şerê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Rapor dide ku “Li ser tîma leşkerî ya Hamas, ya ‘Ezaldîn El-Qesem’, taktîka sereke ya wan ew e ku leşkerên Siyonîst ên dijmin bi girêdan (girtin) bigrin. Hamas dixwaze ev taktîk bibîne yek ji amûrên sereke yên xwe di berdewamî şerê dijî rejîma Siyonîst de.”
Li gorî rojnameya “The Guardian”, di hefteya borî de, di operasyonêk li Khan Yunis, li Başûra Gaza, leşkerê rejîma Siyonîst ku kuştîbû, yek şoreşgerê Filistînî hewl da ku wê girtibîne. Hêza Filistînî jî hewl da ku lêşê wî bi xwe bibîne, lê ji ber ku rewşa zehf nebaş bû li meydanê şerê, vê karîbû çalakî neyê temam kirin.
Çavdêran lêkolînê rapor kirine ku girtina lêşkerê dijmin an jî girtina lêşê wî dikare bibe amûrêk nû ya Hamas di muzakerên ne-berê (neyrîn) yên li ser rawestandina şerê de, da ku Hamas dikare bi wê amûrê xwedî destê xurtir bin. Bi taybetî ji ber ku civaka navxweyî ya rejîma Siyonîst ji girtina leşkeran gelek agahdar û hêsas e û ev çalakî dikare tesîrê giran li ramanên giştî bixwaze.
Hêzên zanistî yên Siyonîst jî bêhtirîn gotine ku Qesem êdî di berdewamî de hewlên xwe ji bo girtina lêşkeran, zindî an mirî, zêde bike.
Çavdêran zêde kirine ku Hamas di mehên dawî de karîyek xwe ya medya bi bersîvên xwe ya serketinê û video yên hewlên girtina leşkeran li torên xwe belav kiriye.
Rapora The Guardian li ser taktikên nû yên Hamas:
Ev taktîk ne tenê ji bo zêdekirina zextê li muzakerên rawestandina şerê ye, lê her weha beşek ji şerê rûhî ye. Yek çavdêrê li Doha gotiye ku Hamas bi van çalakiyên xwe dixwaze hêza ruhanî ya xwe zêde bike û hêma hêma hêza leşkerî ya rejîma Siyonîst û ramanên giştî yên wan bişkeletîne.
Rapora The Guardian jî diyar dike ku Hamas hêj dikare amancên stratejîk ên xwe bidomîne.
Karûbarên leşkerî yên rojava jî xwestine bêjîn ku Hamas di şerê niha de guherandek leşkerî çêkirîye û ji hêzêk nîv-regûlî ya fermî berdewamî ye ku çêtirîn tîmên çerxî (gerilla) ye. Wan dikarin bi taybetî xebatên li ser kêmîn, tunelên binxetî, û şerê bajarî bi awayekî pirkar bikar bîne.
Çavdêrên şerî jî gotine ku herçî jî zextên leşkerî zêde bûn, qesam hêj şebekeyek girêdanên navxweyî û derveyî xwe parastiye û li ser vê şebekeyê siyaseta nû ya xwe li ser girtina esîran bidomîne.
Michael Milstein, serokê Lêkolînên Filistînî li Zanîngeha Tel Avivê, gotiye:
“Em li Israil demek e ku ev fikirê ceribandin ku heke zext li ser Hamas zêde bibe, wê demê ew ê dest bi dest bidin. Lê ez ji te re pirsim, dîsa çi zextê zêdetir dixwazî? Em serokên wan kuştin, Gaza qirç kirin, lê ew hêj dîrok û xwestên xwe guherandine ne.”
