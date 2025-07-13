Nivîskarekî Misilman ê Sûdanî Xelata Pen a 2025an wergirt

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Komeleya PEN a Brîtanî Leyla Ebû El-Ala wekî xwediyê Xelata PEN a îsal ragihand. Leyla Ebû El-Ala dê xelatê di merasîmekê de werbigire ku dê di 10ê Cotmehê de li Pirtûkxaneya Brîtanî were lidarxistin.
Leîla Ebû El-Ala dema ku navê xwe wekî xwediyê xelata îsal ragihand, got, "Ez bi xwendina nûçeyê bi rastî matmayî mam û spasiya juriyê dikim." "Ez bi rûmet im ku xelatek werdigirim ku ji bo bîranîna Harold Pinter, nivîskarekî mezin ku dilsozî û rêzgirtinek mezin îlham dide, tê dayîn. Ji bo kesekî mîna min, koçberekî Misilman ê Sûdanî ku ji perspektîfek olî dinivîse û sînorên toleransa laîk vedikole, ev xelat bi rastî girîng e. Ew firehî û kûrahiyek dide azadiya derbirînê û dibe alîkar ku bêtir pirsgirêkên di vî warî de werin îfadekirin.
Xelat dê her sal bi nivîskarekî wêrek re were parvekirin, ku ji hêla serketî ve tê hilbijartin; Nivîskarekî ku di parastina azadiya derbirînê de çalak bûye û gelek caran bi xetereyên mezin ên ewlehî û azadiya xwe re rû bi rû maye. Hev-serketîyê ku ji hêla Leila Abul-Ala ve hatî hilbijartin, dê di merasîma xelatdayînê de were ragihandin.
Juriya îsal, ku ji Ruth Borthwick, seroka PEN English Society, helbestvan û nivîskar Mona Arshi, û romannivîs Nadifa Mohammed pêk dihat, Abul-Ala wekî serketîyê Xelata PEN Painter hilbijart.
Ruth Borthwick li ser nivîskar got: "Nivîsandina Leila Abul-Ala di cûrbecûr û hesasiyeta xwe de bêhempa ye." Ji çîrokên kurt ên mîna gewheran bigire heya romanên nerm, ew çîrokên kêm-bihîstî ji me re vedibêje ku me dîsa li ser kesên ku li tax û civakên me dijîn û çawa jiyana xwe dijîn difikirin. Ew ne ya yekem e ku li ser ezmûna koçberiyê dinivîse, lê ew nivîskarek ji bo vê gavê ye, û ez hêvî dikim ku bi vê xelatê, pirtûkên wê yên xweşik dê xwendevanên nû bibînin û hişê me ji bo îhtimalên din vekin.
Mona Arşî her wiha Leyla Ebû El-Ala wekî nivîskarek ku di çend dehsalên borî de beşdariyek girîng di edebiyatê de kiriye, bi şêwaza ku ew jiyana hundurîn a jinên ku di çanda me de pir caran têne paşguh kirin an bêdeng kirin vedibêje, bi zerafet û wêrekî dinivîse. Wê zêde kir: "Ew perspektîfên nazik û dewlemend li ser mijarên ku di cîhana me ya hemdem de girîng in pêşkêş dike: bawerî, koçberî û koçberî."
Nadîfa Mihemed her wiha Leyla Ebû El-Ala wekî dengek girîng di edebiyatê de behs kir, ku xebata wê di lêkolîna jiyana hundurîn a koçberên ku di nav zêdetirî sê dehsalan kariyera xwe de hilbijartine ku li Keyaniya Yekbûyî bicîh bibin de cîhek bêhempa girtiye. Wî zêde kir: "Berhema Abulala bi pabendbûna xwe ya danîna jiyan û biryarên jinên Misilman di navenda çîrokên xwe de û lêkolîna têkoşîn û kêfên wan bi xwe-rêzgirtinê ve tê xuyang kirin."
Laila Abulala li Xartûmê mezin bû û ji sala 1990-an vir ve li Aberdeenê dijî. Ew nivîskara şeş romanan e, di nav wan de The Spirit of the River, The Translator, The Minare û The Song of Songs, ku Xelata Wêjeyî ya Skotlandî wergirt. Laila yekem nivîskara Afrîkî bû ku Xelata Kane wergirt, û berhevoka wê ya çîrokên kurt, Somewhere Else, Home, Pirtûka Çîrokên Saltire ya Salê wergirt. Pirtûkên wê ji bo 15 zimanan hatine wergerandin û wê gelek şano ji bo radyoyê nivîsandine. Nivîskar Profesorê Rûmetê li Navenda WORD a Zanîngeha Aberdeenê û Endama Civaka Qraliyetê ya Wêjeyê ye.
Xelatgirên berê yên Xelata Pinter ev in: Arundhati Roy (2024), Michael Rosen (2023), Mallory Blackman (2022), Tsitsi Dungarumbega (2021), Lynton Kosi Johnson (2020), Leman Sissei (2019), Chimamanda Ngozi Adichie (2018), Michael Langley (2017), Margaret Atwood (2016), James Fenton (2015), Salman Rushdie (2014), Tom Stoppard (2013), Carol Ann Duffy (2012), David Hare (2011), Hanif Qureshi (2010) û Tony Harrison (2009).
Xelatgirên berê yên Xelata Nivîskarê Wêrek ev in: Alaa Abdel Fattah (2024), Rahela Davout (2023), Kakwenza Rakairabashaija (2021), Emmanuel Asrat (2020), Befqadu Hailu (2019), Welîd Ehmed Betha (201) (201) Tutul (2016), Raif Badawi (2015), Mazen Derwîş (2014), Irina Khalip (2013), Samar Yazbek (2012), Roberto Saviano (2011), Lydia Cacho (2010) û Zarganar (2009).
Çend romanên vî nivîskarî bo farisî hatine wergerandin, ji wan “Koyî Gazalha” û “Motrag”.
................................
Dawiya peyamê/
Tags
Sûdan
Nivîskar
Xelata Pinter Pen
Your Comment