Rejîma Siûdî Seyîd Elî Elawî hat Îdam kirin / Hejmara cenazeyên hatine desteserkirin gihîştiye 200 kesan

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Di tedbîra herî dawî ya tepeserkirinê de, hikûmeta Erebistana Siûdî girtiyekî din ê wijdanî ji herêma Qetîfê ku piraniya wê Şîe ne, darve kir.
Rayedarên Siûdî di daxuyaniyek fermî de ragihandin ku Seyîd Elî Elawî, 27 salî yê ku li bajarê El-Şuheda li Qetîfê dijî, bi tohmetên ewlehî û terorê hatiye darvekirin. Lêbelê, rêxistinên mafên mirovan van tohmetan wekî sexte û bê pêvajoyek darizandina dadperwer dibînin.
Elî Elawî di 22ê Îlona 2020an de hate girtin û di girtîgehên Siûdî de rastî îşkence û muameleya nemirovane hat. Ew ji mafên herî bingehîn ên qanûnî yên girtiyekî, di nav de mafê gihîştina parêzerekî, pêvajoyek darizandina giştî û bêalî, û mafê îtîrazkirina biryarê, bêpar ma.
Di daxuyaniyekê de, Wezareta Karên Hundir a Siûdî tohmetên stereotîpîk li dijî wî rakir, wekî endametiya di rêxistinên terorîst de; tohmet bi gelemperî ji çalakvanên îdeolojîk û dijberên hikûmetê re têne vegotin.
Çavkaniyên cûrbecûr, di nav de civîna opozîsyonê ya li Nîvgirava Erebî, diyar kirin ku sûcdarî bi piranî siyasî ne û cezayên ku ji hêla hikûmetê ve hatine dayîn ne ji hêla dadgeheke serbixwe ve, lê rasterast ji hêla padîşah û prensê tacî ve hatine dayîn.
Daxuyaniya civîna opozîsyonê wiha got: "Piştî her sûcekî, rejîma Siûdî bi lez ber bi ya din ve diçe; mîna ku xwînrijandin bûye lîstika wê ya bijare. Vê pergalê sadîzm û tundûtûjî xistiye rojeva xwe û di rêbazên xwe yên tepeserkirin û hovîtiyê de bi rejîma Siyonîst re hevrêz kiriye.
Piştî darvekirinê, rayedarên Siûdî red kirin ku cenazeyê Elî radestî malbata wî bikin; pêvajoyek ku ji bo şehîdên darvekirî li Erebistana Siûdî bûye pratîkek hevpar.
Li gorî çavkaniyên herêmî, hejmara cenazeyên ku ji hêla hikûmeta Siûdî ve hatine desteserkirin niha gihîştiye zêdetirî 200 kesan.
Malbata Elî Elawî, mîna gelek malbatên din ên qurbaniyan, ji darvekirinê berê nehatine agahdarkirin û tenê bi rêya medyayê ji vê yekê agahdar bûne.
Di daxuyaniyek tund de, civîna opozîsyonê darvekirin wekî siyasî û tolhildanê bi nav kir û ragihand: Dema ku cîhan di qanûna daristanê de asê maye û sûcên Îsraîlê li Xezzeyê berdewam dikin, hikûmeta Siûdî jî bi rijandina xwîna mirovên bêguneh bi bêwijdanî li ser heman rêya barbariyê dimeşe.
Daxuyanî wiha domand: Li Erebistana Siûdî, ne şansê bersûc heye ku xwe biparêze û ne jî dadgehek ji bo... darizandineke dadperwer. Hemû ceza rasterast ji jor ve tên dayîn, û dadgeh di rewakirina van tundûtûjiyan de roleke tenê amûrî dilîze.
Her wiha hate tekez kirin ku rejîma Siûdî, bi karanîna endametiya xwe di saziyên navneteweyî yên wekî Konseya Mafên Mirovan a NY de, ji zextên qanûnî direve û bi awayekî sîstematîk mafên mirovan binpê dike.
Di beşek din a daxuyaniyê de, darvekirinên siyasî û pêla tundûtûjiyê ya dawî wekî rê li ber normalîzekirina têkiliyên bi Îsraîlê re têne binav kirin, û tê gotin: Ev darvekirin beşek ji planeke berfireh in ji bo bêdengkirina dengên nerazî di êvara xiyaneteke mezin a doza Filistînî û gelên herêmê de.
