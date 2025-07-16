📢 160 Hedef li Sûriyê hatin bombardankirin / Leşkerên Îsraêl ji Xezze hatin veguhastin bo Colan

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Agirhênerên sîyonîst di şevê borî de 160 hedefên girêdayî hêza hukûmeta Sûriyê li navçeya Suweyda hêdef kirin. Leşkerê Îsraêl ragihand ku “em amade ne ku her hedefê hukûmetê ya din jî bibin armanca xwe.”
Eyal Zamir, serokê stada giştî ya leşkerê Îsraêl, ferman da ku hêzek ji Xezze veguherînin bo herêma dagirkirî ya Colanê.
Kanala al-Mayadeen, bi gumanê çavkaniyên Sûriyê, rapor da ku Avakirên Sûriyê dest bi vala kirina binayên radyo û televiziyona dewletê kirin.
Heman çavkaniyê jî nû kir ku di 6 hûra leşkerî de, qada stada giştî ya leşkerê Sûriyê li navbera Dimaşqê (Dîmêşqê) bi destnîşan hat. Hêj serayê serokatiya Tişrîn jî hatî bombebar kirin, ne saraya el-Şeab.
Televîzyona 14 ya Îsraîlî jî rapor da ku:
Leşkerê Îsraêl di pêşbîniya çend roja şer li Sûriyê de ye, û leşkerên xwe ji Xezze veguhastine bo Colan.
Netanyahu, serokwezîra Îsraêlê jî berê got bû:
"Rewşa Sweida û başûr-rojava Sûriyê pir xeternake. Leşkerê Îsraêl dixwaze birayên xwe yên Druzî biparêze û bandên rejîma Sûriyê jêbibe."
..............................
Dawiya peyamê.
Your Comment