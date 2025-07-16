Werin em Şagirdanê sozdar perwerde bikin!

Li Gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Baytê (S.X) -ABNA-Ma tu jî di nav wan kesan de yî ku cilên xwe şeva berê amade dikin da ku beşdarî randevûyekê bibin da ku hûn sibehê dereng negihîjin?
Ma tu carî rastî mirovên ku bi her cûre awayan ve bişkênin hatine?
Ma tu carî meraq kiriye çima hedîsan pêkanîna sozan pêwîst kiriye, hetta dema ku bi kafiran re rû bi rû dimînin?
Resûlê Xwedê (S.X.A) gotiye: Sê tişt hene ku tu kes tê de destûr tune: rastgoyî li hember dê û bavê xwe, gelo Misilman kafir e, pêkanîna sozek ji Misilman re an kafir, û pêbawerî li hember Misilman, gelo Misilman kafir e;
Sê tişt hene ku destûr nayê dayîn ku tu kes dev jê berde: dilovanî li hember dê û bavan, gelo ew Misilman in an ne-Misilman, pêkanîna sozek ji Misilman re an ne-Misilman, û bicîhanîna emanetek ji Misilman re an ne-Misilman. (1)
Mirovek xayîn ew kes e ku bi baweriyê dilîze û bingehên têkiliyên mirovan qels dike. Di civakekê de ku reftarên xayîn pir belav in, bawerî winda dibe û mirov di danûstandin û têkiliyên xwe de dudil û tirsonek dibin. Ev taybetmendiya nebaş ne tenê di jiyana kesane de, lê di warên siyasî û civakî de jî zirarên bêveger çêdike. Welatekî ku bi sozên xwe re ne dilsoz be, baweriya xwe di nav neteweyan de winda dike û dikeve nav tecrîdê.
Di şer û aştiyê de, xayîn dikare çarenûsan biguherîne. Di dîrokê de, gelek mînakên reftarên xayîn hene ku bûne sedema karesatên mezin. Ji aliyekî din ve, dilsoziya bi sozekê re, her çend rêz û baweriyê diafirîne jî, rê li ber aştî û hevkariyê vedike. Îran, wekî welatekî ku her gav tekez li ser girtina sozan kiriye, li hember binpêkirinên dijminên xwe rawestiyaye û serketî derketiye. Binpêkirina sozan di têkiliyên navneteweyî û di jiyana rojane û têkiliyên asayî de zirardar e.
Malbatek ku sozên xwe dişkîne, bingehên evîn û baweriyê qels dike.
Dostekî ku soza xwe nagire hevalên xwe winda dike. Ev taybetmendiya nebaş mîna termîtekê ye ku bingehên têkiliyên mirovan dixwe û wan ji hundir ve vala dike. Kesekî ku soza xwe nepejirîne, di rastiyê de xiyanetê li xwe û kesayetiya xwe dike.
Divê em di hişê xwe de bigirin ku binpêkirina sozan ne tenê zirarê dide yên din, lê kesê ku sozên xwe bişkîne jî dê ji encamên wê bêpar nebe. Û divê mirovên çand û perwerdeyê û perwerdekar vê taybetmendiya girîng a exlaqî bi awayekî rast ji xwendekaran re rave bikin û wekî nîşanek baweriyê fêrî wan bikin. Di cîhanek ku li ser bawerî û durustiyê hatiye avakirin de, şikandina sozekê mîna xalek reş li ser eniya kes û civakê dimîne. Werin em ji sozên xwe re dilsoz bin û bi dûrketina ji vê taybetmendiya nexweş, werin em civatek saxlem û pêbawer ava bikin.
Nîşeya jêrîn
1. Nehc ul-Fesaha r. 416, AH 1264
Etîket
Peydakirina sozekê
Perwerde
Your Comment