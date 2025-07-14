Wezîrê Perwerdehiya Bilind a Talîbanê: Bicîhanîna Şerîetê pêşîniya me ye / Qedexekirina perwerdehiya keçên Afxanî

- Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Neda Mihemed Nedîm, wezîrê perwerdeya bilind a Taliban, di 22-ê Tîrmehê de (ya ku di salnameya rojane de ji 13-ê Tîrmehê heta 22-ê Tîrmehê ye) got ku bicîhkirina şerîata Îslamî pêşîya sereke ya hukûmeta Taliban e.
- Ew di ragihandinekê de ku ji aliyê Wezareta Perwerdeya Bilind ve hatî belav kirin, civaka navneteweyî ji bo ku siyaseta "dugule" (bi du meyar) li dijî Taliban heye, tê gotin:
"Ji yek aliyê de şiarê hevkariya bi Efxanistan dikin, lê ji aliyê din serokên Emarata Îslamîyan têne tehdit kirin bi dadgehê."
- Ev peyvên wisa têne gotin dema ku têkeliya navneteweyî li ser Taliban ji bo riayetkirina mafên mirov, bi taybetî mafên jin û keçên Efxanistan zêde dibe.
- Hefteya borî, Dadgeha Cîhanî ya Krîmayî (ICC) fermana girtina serokê Taliban, Hebtullah Axundzade û Serkêşeya Dadan (Qazi-ul-Qadat), Abduhakim Heqani, ji ber têkçûnên dijî mirov û jineolojî ragihand.
Wekî yek yek ji giringên vê peyama:
- Taliban lêkolîna qanûna şerîat li Efxanistan li ser sedsala pêşîyê.
- Civaka navneteweyî, ku di van de welatên cihêreng in, di siyaseta xwe de pêşiyek nîşan nadin û di hemberî Taliban de du meyar hene.
- Mafên jin û keçên Efxanistan di bin vî bandorê de gelek di hilbijartina navneteweyî de ne.
- Dadgeha Cîhanî ya Krîmayî di dorê pêşerojê de destûrên hukûmetên navneteweyî bo kontrol û encamên ciwan a şerên Taliban jî dixwaze.
