Wezîrê Perwerdehiya Bilind a Talîbanê: Bicîhanîna Şerîetê pêşîniya me ye / Qedexekirina perwerdehiya keçên Afxanî

14 July 2025 - 23:11
News ID: 1707799
Neda Mihemed Nedîm, wezîrê perwerdeya bilind a Taliban, ji nû ve bê guman kir ku bicîhkirina şerîata Îslamî li Efxanistan pêşîya wan e. Ew siyaseta civaka navneteweyî li dijî hukûmeta Taliban "duzemanî" (yan jî "bi du meyar") "dualîst" bi nav kir.

  • Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Neda Mihemed Nedîm, wezîrê perwerdeya bilind a Taliban, di 22-ê Tîrmehê de (ya ku di salnameya rojane de ji 13-ê Tîrmehê heta 22-ê Tîrmehê ye) got ku bicîhkirina şerîata Îslamî pêşîya sereke ya hukûmeta Taliban e.
  • Ew di ragihandinekê de ku ji aliyê Wezareta Perwerdeya Bilind ve hatî belav kirin, civaka navneteweyî ji bo ku siyaseta "dugule" (bi du meyar) li dijî Taliban heye, tê gotin:

"Ji yek aliyê de şiarê hevkariya bi Efxanistan dikin, lê ji aliyê din serokên Emarata Îslamîyan têne tehdit kirin bi dadgehê."

  • Ev peyvên wisa têne gotin dema ku têkeliya navneteweyî li ser Taliban ji bo riayetkirina mafên mirov, bi taybetî mafên jin û keçên Efxanistan zêde dibe.
  • Hefteya borî, Dadgeha Cîhanî ya Krîmayî (ICC) fermana girtina serokê Taliban, Hebtullah Axundzade û Serkêşeya Dadan (Qazi-ul-Qadat), Abduhakim Heqani, ji ber têkçûnên dijî mirov û jineolojî ragihand.

Wekî yek yek ji giringên vê peyama:

  • Taliban lêkolîna qanûna şerîat li Efxanistan li ser sedsala pêşîyê.
  • Civaka navneteweyî, ku di van de welatên cihêreng in, di siyaseta xwe de pêşiyek nîşan nadin û di hemberî Taliban de du meyar hene.
  • Mafên jin û keçên Efxanistan di bin vî bandorê de gelek di hilbijartina navneteweyî de ne.
  • Dadgeha Cîhanî ya Krîmayî di dorê pêşerojê de destûrên hukûmetên navneteweyî bo kontrol û encamên ciwan a şerên Taliban jî dixwaze.
