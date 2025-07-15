Qeydkirina Erbeînê li sîstema Samahê roja Înê sibê dest pê dike

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beyt (S.X)- ABNA -Cîgirê Serokê Perestgehan a Rêxistina Hec û Zemawendê ragihand: Qeydkirina beşdarbûna merasîma Erbeînê dê roja Înê 27ê Tîrmehê saet 9ê sibê li ser sîstema Samahê dest pê bike.
Morteza Axaîy behsa pêkanîna civînên birêkûpêk ên têkildarî xizmetê kir. Gihîştina bi Ziyarevanên Erbeînê re, got: Li gorî kordînasyona ku hatiye çêkirin, qeydkirina serlêderan ji bo beşdarbûna merasîma Erbeînê dê roja Înê 27ê Tîrmehê saet 9ê sibê li ser sîstema Samahê li navnîşana http://samah.haj.ir dest pê bike.
Di derbarê rêziknameyên plansazkirî yên ji bo pereyê sefera Ziyarevanên de, wî got: Bi erêkirina hikûmetê û alîkariya Banka Navendî, hevwelatî, piştî ku di sîstema Samahê de qeyd dibin û koda têkildar digirin, dikarin bi rêya serlêdana Bank Amil, ku rêjeya wê dê ji hêla Banka Navendî ve were ragihandin, "dînarên Iraqî" werbigirin.
Cîgirê Serokê Perestgehên Rêxistina Hec û Zemawendê wiha domand: Her wiha ji bo sîgortaya Ziyarevanên û xizmetên alîkariyê yên Heyva Sor mîqdarek 140,000 Tomen hatiye destnîşankirin, ku Ziyarevanên dê bikaribin bi rêya sîstema Samahê bidin.
Etîket
Meşa Erbaeen
Sîstema Samahê
Qeydkirin
