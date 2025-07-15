  1. Home
Ji destpêka êrîşa li ser Xezzê 893 leşkerên Îsraîlî hatine kuştin

15 July 2025 - 12:35
News ID: 1707989
Radyoya leşkerî ya rejîma dagirker ragihand ku ji destpêka şer ve 893 leşkerên rejîmê hatine kuştin.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Ve hate ragihandin ku radyoya leşkerî ya rejîma dagirker (Îsraîl) eşkere kir ku ji destpêka şerê Xezzê 893 leşker hatin kuştin. Ji van, 449 leşker ji destpêka operasyonên erdî li Xezzê hatin qetilkirin. Di du meyên dawî de jî 36 leşker jiyana xwe ji dest dan."

*"Herwisa, rojnameya Îbranî 'Haaretz' ragihand ku ji destpêka sala 2025-an, bi kêmî 15 leşkerên Îsraîlî xwe kuştin. Rojname zêde kir ku hejmara leşkerên ku di vê salê de xwe kuştiye, ji salên berê zêdetir bûye. Ji bilî van, piraniya leşkerên Sîyonîst ku di şer de xwe kuştiyan, di nav hêzên rezerv de bûn û gelek ji wan bûyerên şerî yên giran tesîr li derûniyê wan hiştine."*

Tags: Îsraîl, Gaza

