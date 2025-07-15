Ragirtina sê hiqûqnasên Encûmena Parêzvanan bi fermana Rêberê Giranqedr ê Şoreşa Îslamî

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Piştî nameya Ayetullah Ehmed Cennetî, Sekreterê Encûmena Parêzvanan, di derbarê bidawîkirina endametiya Birêz Hec Seyîd Ehmed Xatemî, Hec Şêx Elîriza Arafî, û Hec Seyîd Ehmed Huseynî Xorasanî di 15ê Tîrmehê de, Rêberê Şoreşê wiha bersiv da: " ez dîsa van hevalên navborî wekî endamên fiqih birêz ji nû ve wekî endamên hiqûqnasên Encûmena Parêzvanan tayîn dikim." Li gorî xala 91ê ya Destûra Bingehîn, 6 endamên hiqûqnasên Encûmena Parêzvanan ji hêla Rêberê Şoreşê ve têne tayînkirin.
Hêjayî gotinê ye ku li gorî xala 110ê ya Destûra Bingehîn, tayînkirin û ji kar dûrxistina hiqûqnasên Encûmena Parêzvanan berpirsiyariya Rêberê Şoreşê ye. 6 endamên hiqûqnasên Encûmena Parêzvanan jî ji nav hiqûqnasên ku Serokê Dadweriyê bi dengdana nûnerên Meclîsê pêşkêşî Meclîsa Şêwirmendiya Îslamî dike têne hilbijartin.
...............................
Dawiya Peyamê/
Etîket
Konseya Parêzvanan
Rêberê
Your Comment