UNAMA daxwaza alîkarîya derhal a navneteweyî ji bo vegerê Afxanên vegerê kir. 70% a gelê Afxanistanê di rewşa feqîrîyê de dijîn.

Li gorî nûçeyê ya Agahdariya Navneteweyî ya Ahlê Beyt(s.x – ABNA-Ofîsa Heyeta Alîkarê ya Neteweyên Yekbûyî li Qebul (UNAMA) gotiye ku malbatên koçber ên ji welatên derveyî vegeriyan, bi rewşa bêyî hoz û bêdengiyekî giran dijîn. Ji bo vê yekê, pêdivî ye ku civaka navneteweyî derhal alîkarî pêşkêş bike.
UNAMA di roja sêşemê (24 Tîrê) de ragihand ku Rosa Otunbayeva, nûnerê taybet a Serokê Giştî ya Neteweyên Yekbûyî û serokê UNAMA, li sınora Îslam-Qelê ya li herêma Heratê bi malbatên koçber û tîmên alîkarî re hatibû civîn û axaftin.
Di rapora UNAMA de, bi gotinên Otunbayeva tê gotin:
"Vegera vê malbatan, ku ji ber şerên çend dehsalî dûr bûn ji welatê xwe, pê divê kêfxweş û hêvîbax be, lê îro ev veger bi xem, dijewarên rûhî û bêdestûrîya giran tê hatin."
Otunbayeva daxwaz kir ji welatên herêmî û çavkaniyên destnêrandinê:
"Ji vê rewşê dûr nebin. Koçberê vegerê kiriye ne divê tê derbas kirin. Em niha di encama neberdeyîtiya civaka navneteweyî de ne. Bi çavkaniyê, rêkxhistin û biryarekê rast divê niha destpê bikin."
Ew jî zêde kir:
"Herçiqas heyê, têkoşînên rêvebirên Neteweyên Yekbûyî û alîkarîya gelê herêmî heye, lê hejmare û leza vegera koçberan awayekî ye ku pergala piştgiriya civakî neyê girtin."
Di raporê de hatî qeyd kirin ku di sala 2025-an de zêdetir ji 1.3 milyon koçber vegeriyane Afxanistanê. Her weha 70% a gelê welatê di fekeriyekê zordirêj de dijî. Jin û zarok di destpêka vegerê de bi xetereke mezin dijîn. Ev xetere tenê bi astengiya aborî sinorkirî nakeve, lê herwisa giredayîya wan ji karûbarên bingehîn û ewlehiyên civakî jî gelek kêm û sinorkirî ye.
Ev proses di rewşa ku di Afxanistanê de bandorên embargo û kêmkirina alîkariyên navneteweyî hatine zêdekirin de tê zêde bûn.
Vegerîna bê hêvî ya koçberan Afqanistanê bi krîza mirovahengîya nû hatî roberû kirin, û pêvajoya piştgiriyê bi kêşk û dijwarî dikevin rê.
