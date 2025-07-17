Hejmareke leşkerên din ên Îsraîlî li Xezzeyê birîndar bûn

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) - Medyaya Îsraîlê birîndarbûna leşkerekî yedek ji yekîneya "Yehlum" li navenda Xezzeyê ji ber bûyerek teqemeniya neteqiyayî ragihand. Çavkaniyan her wiha ragihandin ku du leşkerên ji Tabûra Hevbeş a 202emîn a Lîwaya Paraşûtvanan di şerên duh ên li bakurê Xezzeyê de birîndar bûne û rewşa wan krîtîk e.
Medyaya Îsraîlê her wiha ragihand ku çar leşker di şerên îro sibê yên li taxa "Şuca'iye" li rojhilatê bajarê Xezzeyê de birîndar bûne û tê ragihandin ku rewşa du ji van leşkeran krîtîk e.
Ji destpêka şerê Xezzeyê di 7ê Cotmeha 2023an (15ê Meha 14:02) û operasyona "Bahoza El-Eqsayê" ya bêhempa, ku ji hêla hêzên berxwedana Filistînî ve bi awayekî ecêb hat kirin, artêşa Îsraîlê bi rêze derbên giran û biha re rû bi rû maye; derbên ku bandorên kûr li ser artêşa Îsraîlê hem li ser asta meydanî û hem jî li ser asta psîkolojîk û stratejîk hiştine.
