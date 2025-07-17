  1. Home
Cinayetên Rejîma Siyonîst li Sûriyê û bêdengiya Colanî

17 July 2025 - 17:06
News ID: 1708897
Mîs Krîdî, endama Komîteya Destûra Bingehîn a Civaka Sivîl, tekez kir ku cinayeta rayedarên Şamê li Swêdayê karê hikûmeta demkî ya Colanî ye da ku peyman û rêketinên wê û Rejîma Sîyonîst veşartî bîmînin.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Mîs Krîdî got: Mixabin ev hikûmeta demkî yanê hikûmeta Colanî rêzê li peymanan nagire û tu qanûnên wê nînin.Êrişkeke mîna êrişa moqolan  ser Siwêdayê pêk anî û tevahiya vê bûyerê  ji bo veşartina rêketinan û sozên ku hikûmeta Sûriyê dabûn aliyê Siyonîst, bûn.

Wê herwiha got: Êrişa ser xelkê Siwêdayê, dizîna perên wan û talankirina milkê wan beşek ji karên rojane û hertimî yên hêzên Colanî ye. Wî ragihand ku piştî van handanan êrişên ser civaka Dirûzî ji aliyê şêniyên çolê ve dest pê kirine. Di heman demê de, hêzên girêdayî Colanî li hemû deriyên Swêdayê bi cih bûbûn û bi Dirûziyan re ketin pevçûnê. 

