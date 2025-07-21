“Şerê 12 rojan a Îranê şêwazek e bo berxwedanê li dijî desthilatdaran. Zêdetir ji yek milyonan Yemenî fêr bûn bo şer li dijî rejîma Sihyonîst.”

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Ahmad El-Îmam, nûnerê taybetî ya çandî ya Hereketa Enserallah ya Yemenê li Îranê, di civîna rojnamevanan a roja Yekşemê ku li Ajansa Danıştû (Xebatên Zanistî) hat ragihandin, di destpêka peyama teslîta rojan Aşûrâ û salvegera şehîdiyeta Hazreti Seyid şehîd ul Şûheda (s.x) û Îmam Zeyd bin Ali (s.x) de got: Şehîdiyeta Emam Zeyd, yek ji îmamên Ehl-ul Beytê (s.x) li Yemenê, sedemeke giran û xeyalbar e. Ji bo vê mijarê, wezîrê rûmetdar a Yemenê li şandîyek din heye ku ji ber nebûna wî mixabin dixwazim bibim.
Wî zêde kir: Emam Zeyd, lawê Îmam Seccad (s.x) û yek ji xwendekarên herî mezin ên maktabê Kerbelayê bû, ku li dijî hukûmeta Umeyîdê ya Abdulmelik bin Merwan şoreş kirin. Şoreşa wî berdewamîya şoreşa Îmam Huseyn (s.x) li dijî zulum û dadperestiyê ya demê bû; şoreşek li ser bingeha cihadi û hişmendiyê. Emam Zeyd di ber Hişam bin Abdulmelikê rawesta û şehîd bû. Emam Sadiq (s.x) jî ji wî pir rehsat û pîrozbahî kirin.
Ehmad El-Imam di berdestê peyama xwe de berpirsiyariya vegerên herêma de kişand û bi pîrozbahîya serkeftina Îranê di şerê 12 rojan de ya dawî bi Dewletên Yekbûyî û Îsraîlê, got: Ev serkeftin encama taybetmendiyên wekî bêhingivînî li ser Xwedê, rêberiya êqîle û rahişandina Emam Xameneyî, yekgirtîya gelê Îran û hêza misil û dronên xwe ya herêmî ye. Medya divê ev pêwendîyan ji gelan re bê nasîn û di jihada têbînê de rolekî girîng bixebite.
Wî zêde kir: Di vê şerê medya de, medyaya Îranî rolê xwe baş girt, heta ku dijmên Sihyonîstî tevî şopandina şandeyên radyo û televîzyona Îran kirin. Medya yek ji amûrên herî girîng ên di şerên nûjen de ye.
Nûnerê Enserullah bi baldarî li ser qatletên Xezze got: Rewşa li vir gelek êşane; her roj zêdetir ji 100 kes di Xezze de kuştin; ne tenê ji ber bombardîman, lê her weha ji ber birîndarîya giran a acizî û qehwetî. Ev fîlme ye ku divê medyayê û rêxistinên mirovahî ji bo wergirtina carekê di destê xwe de bigrin.
Wî jî got: Tevgera li Yemenê hem giştî ye, hem leşkerî hem jî fermî ye. Hêvîdarîya kêşa kirina mal û tiştên Îsraîlî û Amerîkî li Yemenê bi hewayê bilind tê qedandin û divê ev çalakî li welatên din jî berdewam bike da ku alîkarî li gelê Xezze were kirin. Heta niha, zêdetir ji yek milyôn Yemenî fêr bûn bo şerê dijî rejîma Sêhyonîstê. Em hewl da ku tevgerên gelê xwe li dijî rejîma Sêhyonîstê saz bikin.
Nûnerê Enserallah jî di xelasiyê de got: Di Yemenê de her hefte gelek milion kes li şopên alîgirê dijmin têne parastin, herwisa dijmên bi şayî û şînava îroja vê tevgeran têkoşîna wan dixwazin şikand. Di aliyê leşkerî de jî çalakiyên li dijî Îsraîlêl bi hemberî tevgera Hamas û şaxên muqawemetê bi têkiliya tevahî berdewam dikin, her roj misilên li ser erdên mezin a ku ji destê wan qedexekirî ne, têne şandin.
Wî jî di nîqaşekê de got: “Pêşîtiya me şer li dijî Îsraîlêl e,” û îlan kir ku Yemen di encama şerên giran yên li dijî wê ji aliyê Dewletên Yekbûyî, Arabistan û Îsraîlêl ve şer kir û dewleta Amerîka têkoşîna xwe ji vê herêmê paşxistinê. Îro, Îsraîlê ji bo têketina ser demên Yemenê divê bi rêya deryayê were, çimkî hêza parastina hêwayî ya Yemenê berdewam tê hêzdar kirin.
Ahmad El-Imam jî êdîroka ku medyaya xweser yên muqawemetê divê bo alîkariya Xezze bi hev re yekgirtî û hevrûmetî bikişînin û bê yekîtiya xwe ti serkeftinê nayê destnîşan kirin.
Di bersiva pirsên ku li ser şandina silah ji Îranê bo Yemen pêk hat, wî got: Em bi rihlatî li Xwedê dest pê kirine ku silah çêkin. Ev proçeyê berî şer û tecavûza Arabistanê li Yemen dest pê kir û niha em bi silahên xwe şer dikin ku xwe çêkirine. Hişyarî yên ku silah ji Îranê hatine şandin, rast nîne.
Di nîqaşê li ser sanksiyon û bandorên wan li ser gelê Yemen de, wî got: Dijmin hewl dan ku Yemen bi rêya zeminî, hêwayî û li her herêmê bandor bikin. Piraniya Yemenî cotkar in û em di çarçoveya cotkarî de bi qasî xwe xwedîkar in. Piraniya bandor li ser têkiliyên herêmî yên şûn û nexweşiyan tê xuyang kirin. Gelê Yemen bi yekbûnê xwe izin nedaye ku bandor gelek bandorê bigihîjin.
Nûnerê Enserallah jî di dawiyê de pêşniyar kir ku meseleya Filistîn ji bo Yemen pêdivî ye û her dem ji zarokbûnê wî mînakê di çanda Yemenê de heye.
Wî jî ragihand ku çalakiyên leşkerî ya Yemen di ber dijminên ku bi rêyên deryayî têne şandin bo Îsraîlêl, heta qet berbi çûnê Xezze berdewam dikin.
