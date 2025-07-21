Bersiva ji ber qedexeya çarekirina nexweşî; bira şehîdê Bahreynî di zindanê de vegerandina xwarinê kir

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-“Hac Munîr Meșîma,” endamê siyasî ya li Bahreynê, ragihand ku di bersiva qedexeya wergirtina xizmetên tibbî li zindana El-Hawz el-Caf, biryar da ku dest bi vegerandina xwarinê (bikeve greva birçîbûnê).
Ew bêhîz kir ku rewşa tenduristiya wî girîngî zêde dike, lê serokên zindanê ji veguhestinê wî bo navenda tibbî berdestî nakin.
Daya wî, “Em el-Şehîd Sami Meșîma,” jî daxwaz kir ku serokên bersivdar rewşa kurê wan bibînin û bo azadiya wî bi lez agir bikin.
Ji demê ku Hac Munîr Meșîma hat girtin, wîlayeta wî têkiliya dadgeha wî nake, çimkî dadgeha giştî her carek bi hertiştek bernamekê dike û bê nêrîna rewşa tenduristiya wî, di bin pîvazê de girtina wî vedigere.
Adel el-Merzuk, mafperesteke Bahreynî jî, di malê malbata Meșîma de, pêşkêşî hevaltiya xwe kir û daxwaz kir ku di derbarê tenduristiya wî de xebata zû yê tibbî were kirin û mafên qanûnî ya wî hilmêtî were pêkanîn.
Bi ragihandina ku hevalên şerîd ya rejîma Bahreynê, şevê Îne 20ê Hezîran 2025ê, bi bêsazî û bê destûra dadgehê malê Hac Munîr Meșîma li herêma El-Senâbes şermeşîr dan û bi terora malbata wî winda kirin, ew jî girtin.
Ew hevalên şerîd ne tenê amûrên malê şikastin, lê her weha telefonyê wê ya kesane girtin û mîqdara pereya naxwazî jî ji wan girtin.
Ji wê demê ve, dadgeha giştî bê her sedema qanûnî, girtina wî dîsa dîsa dirêj kir.
Hac Munîr Meșîma bira “Şehîd Sami Meșîma” ye ku di Çileyê 2017ê de bi pêşeroja dîroka bi “Abbas el-Semî” û “Alî el-Senkîs” re, bi balafirên sûdanî qetl kirin.
Ji wê demê ve, malbata wî ji hêla rejîma Bahreynê ve li dijî zêdetir şer û hewceyan hatine, her weha dayika kal ji vê têkoşînê berî derbas nebûye.
Mala Meșîma hêj li ser bêgunehîya kurê wan xebat dike û daxwaza dadgehekê yên ku sedema vê qetla ne hatine kirin, dike.
