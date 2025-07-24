Wî zêde kir: Alîkariya xelkê Xezzeyê ne tenê erkek olî ye, lê di heman demê de pêdiviyek biratiyê, xîretê, rûmetê, wijdanê û mirovahiyê ye jî.
Vî alimê navdar tekez kir ku têkçûna vê ceribandina mezin bi xwe sedemek e ku li cîhanê cezayek mezin û tavilê heq bike.
Ayetullah Îsa Qasim destnîşan kir: Tiştê ku li Xezzeyê diqewime berpirsiyariya milyaran kesan e û nîşana hilweşîna şaristaniyek tirsnak e ku tehdîda tunekirina tevahî ya mirovahiyê dike.
Wî ev trajediyê wekî şermek ji bo Umeta Îslamî - hem Ereb û hem jî ne-Ereb - hesiband û her piştgirî an bêdengiyek li dijî rêberên zilm û sûc wekî xiyanet û nîşana nebûna xîretê û mirina wijdanê hesiband.
Şêx Îsa Qasim behsa wêneyên dilşikestî yên ku ji hêla medyaya cîhanê ve hatine weşandin kir - ji xwîn, hêsir û birçîbûnê bigire heya tirs, koçberî û sûc - û got: Ev bûyerên tirsnak diqewimin di demekê de ku Siyonîst, bi piştgiriya rasterast a Amerîka û hevalbendên wê, tu sûc li dû xwe nahêlin; ev mînakek ji nezaniya herî mezin a di dîroka mirovahiyê de ye.
Di dawiyê de, Ayetullah Qasim hişyarî da ku ev êrîşên hovane ceribandinek îlahî û dîrokî ne ji bo Umeta Îslamî û hemî mirovên ku hîn jî perçeyek wijdan û mirovahiyê di wan de maye.
Êşa xelkê Xezzeyê bi qasî çiyayan giran e/ Bêxemiya li hember sûcên li Xezzeyê zilm û zordariya li ser me ye
Zanayekî navdar ê Behrêynî tekez kir ku temaşekirina karesat û felaketên berdewam ên li Xezzeyê û redkirina dayîna alîkariyê ne tenê xiyanet li mezlûman e, lê di heman demê de neheqiyek mezin li ser wijdanê me ye. Wî hişyarî da ku ev bêdengî û bêçalakî hilweşînek exlaqî û mirovî ye ji bo neteweya Îslamî û mirovahiyê.
