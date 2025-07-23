Rolê Perçe û Mezhebên, Taybetî Mezhebên Nûyî, di Şikandina Yekîtiya Şîayan de

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Rolê perçe û mezhebên, bi taybetî mezhebên nûyî, di şikandina yekîtiya şîayan de mijarekî pirr pêxwas û çend-rijmendî ye ku dikare ji çend aliyên cuda ve lêkolîn bibe. Di demên dîrokê de, têkçûn û pêşbûna mezhebên cuda di navê têşîî de carinan sedema zaifkirina hevkariya civaka şîî bûye û têkçûna şikaftan çêkirine.
Taybetmendiyên Giştî yên Mezhebên Nûyî (di doza têşîî û Îslamê de):
- Seroktiya Karizmatîk: Zêdetir mezhebên nûyî li ser serokek karizmatîk dimeşin ku gelek caran daxuyaniya taybet ên li ser têkiliyên mawerayî, zanîna lıdnî an jî têkiliyên rastî yên bi emamên şîî (di derbarê mezhebên şîî de) hene. Ev serok dikarin rolê serekeyî li girtina û parastina şagirtan bike.
- Tefsîrên Nû an Jî Diwazî: Ev mezheb gelek caran tefsîrên nû an jî diwaziyên ji ser metnan dînî, hedisan an jî bingehên bawerî yên qebûlkirî dide. Ev tefsîran dikarin bi şêwazên kevn û qebûlkirina pîşesazên zanyarên mezin dijwarîyê çêbikin. Carinan ev tefsîrên di rewşên bîrparêzî ya zêde, tafsîrên nebaş an jî redkirina hin bingehên şerîatê dimeşin.
- Berdan Ser Bexşên Taybet yên Dînê: Mezhebên nûyî dikarin di bexşên taybet ên dînê (wekî erfan, êxlaq an jî li benda wêje) rêze ber bi tevahî bixin û ji bexşên din qencîhên bikşînin an wan ne girîng bikin.
- Struktura Rêkêşî û Serwerdî: Gelek ji wan mezhebên xwe struktura rêkêşî û serwerdî hene ku serok di serê wan de ye û endamên wan li asta cuda li ser serokê rêz û fermandarî dikin. Ev strukturan dikarin pir zehmet û kontrolkirin be.
- Girtina Şagirtan Bi Rêya Hêwî û Komelî: Mezhebên nûyî bi taybetî wan kesan ku ji nêrîna ruhanîya xwe tê şewq an jî ji civakê hêvî û piştgiriyê dixwazin, şagirt dikin. Wan dikarin bi va’dê aştiya navxweyî, serkeftina dinyayî an jî çareseriyên mucîzeyî ji bo pirsgirêkan şagirtan bişînin.
- Dişmanî Bi Destûran Dînî yên Kevn: Gelek mezhebên nûyî destûran dînî yên kevn (wek mêrêjê, qûrsên zanistî û masejan) şikandin û nasnameyê wan ji nêrînên şikêştî re radikin. Wan bi gelemperî xwe tenê rêya rast an jî "rêxistina rizgarkirinê" têne nas kirin.
- Tenêbûn Li Civakê: Di hin rewşan de, şagirtên mezhebên nûyî ji civaka sereke dûr dikin û têkilîya civakî ya xwe bi endamên mezhebê têraze dikin. Ev dikare zêdetir kontrola serokên mezhebê li ser jiyana şagirtan bide.
- Bikarhênana Amûrên Nû ya Têkilî: Bi berfireh bûna internet û torên civakî, gelek mezhebên nûyî ev amûran bi kar tînin bo reklama bawerîyan, girtina şagirtan û rêkxistinê çalakiyan.
Celeb û Sedemên Pêşbûna Mezhebên Nûyî:
- Ruhanîyetê Şikestî: Hin mezhebên li ser daxuyaniya ruhanî, erfanî û hatta keramet û mucîzeyan ava dibin ku bê piştgirîya aqilî û şerîatî ne.
- Sedema Siyasî û Hêzî: Di hin rewşan de, sedemên siyasî û hewlên xweseriya hêzê, di şêwaza çalakiyên dînî de, sedema pêşbûna mezhebên nûyî ne.
- Bersivdan bo Pirsên Ruhanî-Komelî: Hin mezheb bi çarçoveyên hêsan kirina pirsgirêkan ji jiyanê, an jî bi avakirinê ya hîsê taybetî û aştiya navxweyî, kesên ji civaka sereke dûr bûnê ji xwe dikevin.
- Armancên Aborî: Bi kêşîyan, hin mezhebên nûyî bi armanca feydeyê aborî ji şagirtan ava dibin.
Çalakî û Xetereyan:
Mezhebên nûyî, bi taybetî yên ku hînkeriyên diwaziyê an jî kontrol dikin, dikarin xetereyên giran li ser kes û civak çêbikin. Ev xetereyan jî têne guhertin:
- Xetereyên Ruhanî: Wenda kirina xwestin, zêdebûna tevgerê taybet, zordarî û şewq.
- Xetereyên Civakî: Qut kirina têkilîya malbatî, tenêbûn, û çêkirina çalakiya tensionê.
- Xetereyên Aborî: Fêydakirina aborî ya şagirtan û wenda kirina sermaye.
- Enheraf ji Bingehên Dînî: Durketin ji pêşkêşên rast û şandinê yên mêjî û bifikiran.
Encama Serhildana Yekîtiya Şîayan:
- Kêmkirina Hêza Siyasî û Civakî: Di dîrokê de, her carek şîayan têkçûn xwe pêk anîn, hêza siyasî û civakî yên wan jî kêm bûn. Têkçûnên navxweyî şansê dîlanîyan da ku ser wan bidomin an jî ji wan feyde bikin.
- Zêdebûna Têkoşînên Navxweyî: Carinan têkçûnên mezhebî sedema têkoşînên giran û heta xwînî di nav şîî de bûne. Ev têkoşînên ji aliyê tesfiyan, çavkanî û zaifkirina bingeha civakî pêşket.
- Çêkirina Şikaf Li Civaka Şîî: Têkçûnê mezhebî dikare şikafên giran li civaka şîî çêbike. Ev şikaf nabe tenê li ser mijaran dînî, lê her weha di doza civakî, çandî û hatta aborî jî xwe nîşan bide.
- Tewana Bifikiran û Serbendî: Hevnekeriya mezhebî bi bawerî û çalakiyên cuda dikare bifikirên gelî têxistin û jî serbendî li ser giştîya mezheba şîî çêbike. Ev dikare ji bo tebliğa dîn û girtina kesên nû jî pirsgirêk bibe.
Di ber hemû van çewtîyan de, agahîdan, pêşxistina bingehên bawerî û fêkî, û rolê çalak û rasteqîn yên destûr û zanistê di dîrok û civaka şîî de girîng in.
