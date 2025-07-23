Berpirsekî payebilind ê PKKê: Şewitandina çekan bi dawî bû, divê kes li bendê nebe

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-"Em bikaranîna peyva "Tirkiyeya bê teror" ji aliyê hikûmeta Tirkiyeyê ve ji bo pêvajoya çareseriyê red dikin, ku gumanên zêdetir li ser serkeftina pêvajoyê diafirîne," got Helen Umit, berpirseke payebilind a PKKê.
"Ji bo ku pêvajo serkeftî be, dê li parlementoya Tirkiyeyê komîteyek were avakirin. Divê ev komîte bixebite da ku mafê şervanên PKKê di çarçoveya qanûnê de li Tirkiyeyê siyasetê bikin.
"Bila kes li benda merasîmeke din a şewitandina çekên PKKê nemîne. Pêwîstî bi nîşandana vê yekê nîne. Peyam hat dayîn, tiştê ku divê bihata gotin hat gotin û îradeyek hat nîşandan," wî got.
"Pirsgirêka Kurd pirsgirêka sereke ya Tirkiyeyê ye. Ger ev pirsgirêk çareser bibe, Tirkiye dê bibe welatekî xweşik. Em ê piştgiriyê bidin kesên ku pirsgirêka Kurd çareser dikin," wî got.
