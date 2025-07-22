Nameya Ayetullah Arefî ji bo zanyarên welatên îslamî derbarê rewşa krîtîk a li Xezzeyê de

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA--
Ayatollah Erafî, rêvebera Qonaxa Zankoyên(Hewzê ilmiye) Îslamî ya Îranê, di nav nameyên cuda yên xwe de ji gelek şexsiyeta zanistî, dînî û olêmên mezin ên welatên Îslamî re, rewşa girîng û kritîk a Xezze ya li nav de tê de meşa xweşdîtin û tê guman kiriye.
Ayatollah Arafî di vê nameyê de got: "Ez bi dilê xweşbûnî û dilgîra ji ber cînayetên şerê ya siyonîstan û bi rûhê tije ji biraytiya Îslamî, ev name ji we re dişînîme."
Wî zêde kir: "Di nav şem û birîna bilind de, çavên hêvîya birayên û xwişkên Xezze li ser ummeta Îslamî xwe dan, û tîrîya xwêzkirina zaroka muslim, ne tenê derya lê dide lêbelê li ber xwedê hiqûqê hesibê rawestiye."
Endamê Şûraya Bilind a Qonaxa Zankoyên(Hewzê ilmiye) Îslamî di berdewamî de êşîdariya Xezze ne tenê rewşek siyasî nîşan da, lê her weha testa xwedî di rastî û yekîtiyê de û agahdariyên heyîn ên dîrokî hate qeydkirin.
Ayatollah Arafî ji olêmên Îslamî xwest ku bi dengê bilind tiranîya zulumê bêşewitîn, lêwazîya binxwazên gashtî bibînin, û li ser dewletên Îslamî bang bidin ku agirê biharê û dawiya wêşe girîngê bikevin, hemû alîkarîyên dijwar û xwerû derbas bikin.
Rêvebera Qonaxa Zankoyên Îslamî ya Îranê umeta Îslamî û cîhanê ji bo kirina çalakiyên bingehîn bang kir û amadehiyên Qonaxan bo birêvebirin û komelgeha navneteweyî ya zanistî û ruhanî ya ummeta Îslamî ragihand.
Wî got: "Merciên pir hêja yên taklîd, qonaxên zanistî û gelê serfiraz a Îranê û mezinahiya
muqawemat, dengê xwe ya bilind di alîkariyê li girtî û şermezar de dikin."
:Nameya ji Rêvebirê Qonaxa Zankoyên(Hewzê ilmiye) Îslamî ya Îranê ji bo van kesayetiyan cuda hatiye nivîsandin
1. Papa Leo XIV, rêberê rêzdar ê Dêra Katolîk
2. Cenabê wî Allama Dr. Şêx Ehmed El-Teyib, Şêxê rêzdar ê Ezher Şerîf
3. Cenabê wî Profesor Dr. Elî Erbaş, Serokê rêzdar ê Rêxistina Olî ya Komara Tirkiyeyê
4. Cenabê wî Şêx Salih bin Abdullah bin Hamid, Serokê rêzdar ê Meclîsa Fîqha Îslamî ya Navneteweyî
5. Cenabê wî Profesor Dr. Elî Muhyeddîn Qera Daghî, Serokê rêzdar ê Yekîtiya Cîhanî ya Zanayên Misilman
6. Cenabê wî Dr. Şêx Muhammed El-Îssa, Serokê rêzdar ê Komeleya Cîhanî ya Îslamî
7. Cenabê wî Kiai Haci Miftah El-Axyar, Serokê rêzdar ê Konseya Ulema ya Endonezyayê
8. Cenabê wî Kiai Haci Yahya Xelîl Taroq, Serokê rêzdar ê Tevgera Ulema ya Endonezyayê
9. Cenabê wî Hayder Nasir, Serokê rêzdar yê Komeleya Muhammediya Endonezyayê Prof. Dr
10. Mewlana Seyîd Erşed Medanî, Serokê Netewî yê rêzdar yê Komeleya Ulemayên Hindistanê
11. Mewlana Şêx Ebûbekir Ehmed, Sekreterê Giştî yê Rêzdar Cemaeta Ulema-e-Ehl-e-Sunni and Cemaat-e-Hindustan.
12. Mewlana Seyîd Selman Nadvî, Serokê rêzdar yê Zanîngeha Îmam Ehmed Bin Îrfan Şehîd a Hindistanê.
13. Mewlana Seyîd Saadetullah Huseynî, Serokê Rêzdar Cemaat-î-Îslamî ya Hindistanê.
14. Mewlana Welîyullah Seîdî, cîgirê rêzdar Emîrê Cemaeta Îslamî ya Hindistanê.
15. Mewlana Fazlur Rehman, Serokê Rêzdar Cemaat-e-Islami Pakistan
16. Mewlana Muftî Muhammed Taqî Usmanî, Miftiyê Pakistanê
17. Mewlana Muftî Ebdulrehîm, Rêvebirê rêzdar Cemîat-e-Raşîd Karaçî
18. Mewlana Tahir Eşrefî, Şêwirmendê rêzdar yê serokwezîrê Pakistanê
19. Mewlana Raxib Naîmî, Serokê Rêzdar yê Encumena Îdeolojiya Îslamî ya Pakistanê
20. Mewlana Sahibzada Hamid Raza, Serokê rêzdar yê Encûmena Yekîtîya Sunnî ya Pakistanê
21. Mewlana Mihemed Serwat Îcaz Qadrî, Serokê Rêzdar Tehrîk-e-Pakistana Sunnî.
22. Mewlana Liaquat Beloch, Cîgira rêzdar Emîrê Cemaat-e-Islami Pakistan
23. Mewlana Dr. Muhammed Tahir-ul-Qadri, Serokê Rêzdar Tehreek-e-Minhac-ul-Quran Lahore Pakistan.
24. Mewlana Dr. Ebulqahir Muhammad Zubeir, Serokê Civata Alimên Pakistanê û Şûraya Yekîtiya Neteweyî
25. Mewlana Şêx Muneeb-ur-Rehman Dam-e-Azza, Sekreterê rêzdar yê Komeleya Dibistanan a Pakistanê
26. Mewlana Mihemed Henîf Qelenderî, Sekreterê Giştî yê Yekîtiya Dibistanên Erebî yên Pakistanê.
.................................
