Nivîskarekî Iraqî diyar kir;13 peyameke girîng ji bo Şiîyên cîhanê li hemberî şerê hebûnî yê terorîzma Sihyonîst.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-*" Şewatkirina mihwera xerabiyê û şerê Amerîkayî-Sihyonîst her roj li herêmê belav dibe. êrişên rejîma Sihyonîst li Sûriyê û veguherîna wê welatî bê welatekî şewitandî, dorpêçkirina bêrehm li Qezayê û qirkirina hezaran Filîstînî di nav nêzîkî du salan de, û êrişên Îsraîlê li ser Îranê, hemî nîşan in ku rejîma Sihyonîst di nav şerekî hebûnî de ye."
Pêdivî ya Amadehiya Misilmanan:
Ji ber vê yekê, divê ummeta Îslamî, bi taybetî cîhana Şiî, xwe ji bo şerekî mezin û her îhtîmalekî amade bike. Di vê rê de, divê ji rêberiya merciyên mezin, bi taybetî rêberên cîhana Şiî wek Ayetullah Sîstanî û Ayetullah Seyîd Elî Xameneyî (Xweda wan bi parezê) bişopînin.
Nivîsara Dr. Seyîd Mihemed Sadiq El-Haşimî:
"Şiîyên Iraqê û herêmê, piştî guherînên siyasî yên ji "Tufana El-Aqsayê" heta niha, rû bi rûyê pirsgirêkek bingehîn in. Rewşa navneteweyî û herêmî, bi taybetî piştî hikûmdariya El-Cûlanî û desthilatdariya terorîstan li Sûriyê, nestabil e. Piştî nasandina vê terorîstê li Sûriyê, rastiyek nû ji bo Şiîyên Iraqê û herêmê hate zor kirin."
Xeyalên Sihyonîst û Rêxistinên Navneteweyî:
"Bêguman rejîma Îsraîlê û kesên ku piştgirî didin, bi her bihayê be, li ser asta temamkirina kontrola xwe li ser herêmê ne. Ji ber ku ew fêm kirine ku ev şer, şerekî hebûnî ye. Her kes ku tevgera dijmin lêkolîne, dê bibîne ku dijmin wek xeyalên xwe diherike û li gor wan her gav şerê datîne, rejîman diguherîne û êrîş dike."
Pêdivî yên Şiîyan di vê qonaxê de:
1. Divê em ji aliyê aborî, siyasî û ewlekariyê ve amade bin.
2. Divê em li ser rêça merciyetê biçin û qet ji pozîsyonên xwe venegerin.
3. Divê em ummetê tevlihev bikin û hişyariya gel bilind bikin, wek ku Ayetullah Xameneyî (h.f.) û Ayetullah Sîstanî xwestine.
4. Divê em fêm bikin ku şerê li dijî me du-alî ye: terorîzm û sihyonîzm.
5. Divê em ji hêzên xwe yên gelêrî û berxwedanê re bipeywin.
6. Divê em bizanin ku dijmin bi lawaziyan û cudahiyan şer dike.
7. Dijmin ji lawiran re dilovan nîne.
8. Divê Şiîyên Iraqê ji bo avakirina hikûmetekî çalak ji bo pêşwaziya rojên pêşîn ciddî bin.
9. Divê em sînor û herêmên têkildar bi baldarî bişopînin.
10. Divê Şiîyên Iraqê, Yemenê, Libnanê û Îranê bi hev re bibin yek.
11. Divê stratejî li dijî plansaziyên dijmin were çêkirin.
12. "Bêalîtî" di vê şerê de rêbazek nêrîn e.
13. Divê em çanda Ehlî Beyt (e.s.) bilind bikin û hêza xwe ji Îmam Mehdî (e.c.) bistînin.
Dawî ya Peyamê
Tags: Xezzeyê, Iraq, Filistîn, Sihyonîzm
Your Comment