"Amadekariya Dergehê Pîroz a Îmam Elî(s.x) ji bo mêvanxwaziyê ya mêvanên Erbaîn"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x)— ABNA -li ser bingeha malpera agahdariyê ya Dergehê Pîroz a Îmam Elî(s.x)
Usama al-Baxdadî, bi referansa xebatên ku ji bo bilindkirina asta xizmetên sala vê salê hatine kirin, got: “Derveyî cîhanên ku her sal ji bo mayîndaniyê, sarmayîkirin, xizmetên fêrxweşî û tenduristî ji bo mêvanan amade dikin, vê salê hezarên metreyên karewanê jî zêde dikin da ku pêvajoya xizmeta temamî yên mêvanan were pêşkêş kirin.”
Wî zêde kir: “Di van cihan de, amûrên wek sêyeb, kilîm, pergala sarmayîkirinê, avê xwarinê yên sax û her weha xwarin û xizmetên din yên mêvanan hatine plan kirin û amade kirin. Hê jî bikarhênerên karê serbilind ên fêrkar—ku pêşî di Îranê de fêr bûn—wek sala berê li benda karê xwe ne.”
Rêveberê dosyaya Erbaînê ya Dergehê Pîroz a Îmam Elî(s.x) di derbarê şansa beşdarbûna xwebêxwaz a mêvanan ji bo karê serbilind ragihand: “Heger çend bawerîya mezin a mûminan bo xizmetkirin heye, lê beşdarbûna xwebêxwaz ên azad di demên Erbaînê de nehat destûr kirin, ji ber ku karê serbilind berî Erbaînê bi awayek fermî û rêbazî hatine hilbijartin û fêrkirin û paşê ji bo xizmetê şandina cîhê xizmetê dikin.”
Usama al-Baghdadi bi balafirî li ser rûmeta karê serbilind a Îlawi da got: “Karê me xizmeta xwês û pîroz ji mêvanên Ahlê Beyt (s.x) ye; hêvîdar in vê sal jî wek sala berê dikarin xizmetên pêwîst bi awayekî herî baş pêşkêş bikin û mêvanên hêja bi temamî saxî, ewle û aramî serdana xwe bikin û ji Necefê pîroz bi saxî rêya xwe bidomînin.”
Wî jî di bin warê hejmareke milyonan mêvan û qeweta sinorî ya bajarê Necefê de pêşniyar kir ku mêvanên hêja piştî ku li harama pîroz a Elawi bi bîr û hestiyekî ruhî zîyarêtê dikin, bi aramî rêya xwe bo Kerbelayê Mue'layê bidomînin da ku ji tarîza zêde ya bajarê Necefê biparêze û pêvajoya xizmetê ya baştir ji bo mêvanên din jî çêbibe.
