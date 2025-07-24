Wezareta Karên Derve Kiryara Rejîma Siyonîst a li Knessetê Şermezar Dike

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X) - ABNA - Wezareta Karên Derve ya Komara Îslamî ya Îranê daxuyaniyek weşand û çalakiya Knesseta Siyonîst a di pejirandina pêşnûmeya ferzkirina serweriya rejîma dagirker li ser Şerîaya Rojava û Geliyê Urdunê de şermezar kir.
:Metna vê daxuyaniyê wiha ye
Wezareta Karên Derve ya Komara Îslamî ya Îranê çalakiya Knesseta Siyonîst (Parlamento) di pejirandina pêşnûmeya ferzkirina serweriya rejîmê li ser Şerîaya Rojava û Geliyê Urdunê de wekî nîşanek din a xwezaya berfirehxwaz û hegemonîk a vê rejîmê dibîne û wê şermezar dike.
Kiryarên Knesseta rejîma Siyonîst - di heman demê de bi jenosîda li Xezzeyê û binpêkirinên giran ên mafên mirovan ên li Şerîaya Rojava re - ji her demê bêtir eşkere dike ku ev rejîm ji bilî tunekirina tevahî ya Filistînê wekî ax, netewe û nasnameyek serbixwe ti armancek din tune ye, û ew di gihîştina vê armanca xerab de ti sînor an sînoran nas nake, û tewra bala xwe nade biryar û pejirandinên NY.
Wezareta Karên Derve ya Komara Îslamî ya Îranê berpirsiyariya yasayî, exlaqî û siyasî ya hemû hikûmet û rêxistinên navneteweyî ji bo alîkariya pêkanîna mafê çarenûsî yê gelê Filistînê û rizgarkirina wan ji serdestiya dagirkerî û nijadperestiyê bi bîr tîne.
Wezareta Karên Derve ya Komara Îslamî ya Îranê tekez dike ku xemsariya civaka navneteweyî û saziyên navneteweyî yên jêhatî, nemaze Konseya Ewlehiyê ya Neteweyên Yekbûyî, di bicihanîna erkên xwe yên rawestandina jenosîd û sûcên şer li Xezzeyê û Şerîaya Rojava de, dê bibe sedema zêdebûna sûcên vê rejîmê û berfirehkirina bêqanûnî û êrîşkariya wê li Şerîaya Rojava û derveyî wê.
Bê guman, hemû hikûmet, nemaze hikûmetên herêmî û Îslamî, mecbûr in ku tedbîrên tavilê û bi bandor bigirin da ku vê rejîmê û piştgirên wê, nemaze Dewletên Yekbûyî, neçar bikin ku kuştin û şerxwazî, berfirehkirina rejîma Siyonîst rawestînin.
