Şermezarkirina Fermandarê sînorparêzên Îranê ji bo komên çekkdarên dijber: "Em ê we ceza bikin"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Serdar Ehmed Elî Goderzî îro (Pêncşem) di merasîma rakirina cenazeyên şehîdên sînorparêz li bajarê Bane de, di nav yekîneya sînorî ya wî bajarî de ragihand:
"Hêzên me di berxwedana li dijî komekên terorîst de şehîd bûn, lê xwîna wan şehîdan bê bersiv nabe."
Gotinên Serdar Goderzî:
"Komara Îslamî ya Îranê 8 sal li dijî rejîmên neyar ên herêmî sekinî û di vî şerê nerêkûpêk de xwe parast. Niha bi piştgirîya gel û baweriyê, em rê nadin ku sînorên welat bê rispet bin."
Your Comment