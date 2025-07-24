  1. Home
Şermezarkirina Fermandarê sînorparêzên Îranê ji bo komên çekkdarên dijber: "Em ê we ceza bikin"

25 July 2025 - 00:43
News ID: 1711106
Fermandarê Sînorparêzên Komara Îslamî ya Îranê:"Bi şehîdbûna çend leşkerên sînorparêz di şerê li dijî komekên terorîst de got: 'Em rê nadin ku sînorên welat bê rispet bin û êdîkerên van qetliyaman dê rû bi saziyekî giran bibin.'"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Serdar Ehmed Elî Goderzî îro (Pêncşem) di merasîma rakirina cenazeyên şehîdên sînorparêz li bajarê Bane de, di nav yekîneya sînorî ya wî bajarî de ragihand:
"Hêzên me di berxwedana li dijî komekên terorîst de şehîd bûn, lê xwîna wan şehîdan bê bersiv nabe."

Gotinên Serdar Goderzî:

"Komara Îslamî ya Îranê 8 sal li dijî rejîmên neyar ên herêmî sekinî û di vî şerê nerêkûpêk de xwe parast. Niha bi piştgirîya gel û baweriyê, em rê nadin ku sînorên welat bê rispet bin."

