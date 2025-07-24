Astengên li ber elektrîkê; armanca rejîma Sîyonîst parvekirina welatên Ereb e.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-"Guman tune ku agirbest di krîza heyî ya Sûriyeyê de tedbîrek e ji bo pêşîgirtina li xwînrijandinê û rawestandina şerê mezhebî, lê agirbest tevî sozên ku ji hêla aliyan ve hatine dayîn jî serkeftî bûye," Abdulbarî Atwan, analîstê mijarên stratejîk ên herêmî, got. Pabendbûna wî, xuya nake ku li gorî serî be.
Sedemên ku ji hêla Atwan ve ji bo dema kurt a agirbesta Sûriyeyê têne destnîşan kirin ev in: Ya yekem, welatên ku piştgirî didin an jî zextê li agirbestê dikin, di nav de Dewletên Yekbûyî, Erebistana Siûdî, Tirkiye, Qeter, ku bi xwe ji encamên navbeynkariyê bi fikar in. Ew baş dizanin ku rejîma Siyonîst hemî peymanên ku ji hêla Dewletên Yekbûyî ve li herêmê, di nav de Lubnan û Xezzeyê hatine çêkirin, binpê kiriye.
Ya duyemîn, her çend rejîma Siyonîst bi eşkere peyman qebûl kiriye jî, motîvasyona wê ya sereke ya têkçûna wê ew e ku ew li dijî plana sereke ya Tel Avîvê ye ku Sûriyeyê parçe bike û li welêt kaosê çêbike. Şêx Hîkmet Hecrî, yek ji şêxên herî navdar û mûçedar ên Tel Avîvê, peymana agirbestê red kiriye û daxwaza piştgiriya Îsraîlê ji bo Suweydayê û girêdana herêmê bi herêmên dagirkirî kiriye. Piştre wî ferman da alîgirên xwe ku bi dehan girtiyên eşîrên ereb li navenda bajêr bidarve bikin.
Sêyemîn, rejîma Siyonîst bi tirsandin û tepeserkirina rejîmên fermî yên erebî îdia dike ku Beşar Esed ketiye. Serokwezîr Netanyahu bi eşkereyî qebûl dike ku Tel Aviv dixwaze tevahiya başûrê Sûriyeyê kontrol bike û tunekirina eşîrên ereb ên li parêzgehên başûr wekî pêşîniyên sereke yên Îsraîlê dibîne.
Analîstê mijarên stratejîk ên herêmî her wiha bal kişand ser pêşveçûna zêde ya helwestên mezhebî di rejîma nû ya Sûriyeyê de û belavbûna pevçûnê di navbera eşîrên Drozî û Ereb de, û tekez kir ku agirbesta rejîma Colanî li herêmê şikandiye. Lêbelê, şaxên din ên derewîn ên di bin Şêx Hecrî de, ku ji hêla rejîma Siyonîst ve têne piştgirî kirin, ji rejîmê pere, çek û perwerdehiya leşkerî distînin.
Wî got, "Netanyahu dê tu carî pabendî agirbestê nebe û dê bi hincetên cûrbecûr, di nav de piştgiriya kêmneteweyên welêt, planên parçekirina Sûriyeyê bidomîne." Heman rejîmê li Lubnanê zêdetirî 4,000 caran agirbest binpê kiriye û hîn jî pênc girên başûrê Lubnanê dagir kiriye û berdewam dike ku Baalbek, Hermal û Zahiya topbaran bike. Ew heman rejîm e ku hîn jî li Lubnanê bi dehan kesan dikuje. Em çawa dikarin ji wî hêvî bikin ku li Sûriyeyê pabendî peymanê bibe?
"Rejîma Siyonîst hewl dide ku hemû welatên Ereban parçe bike, wan qels bike û wan bi Rojhilata Navîn a nû ya di bin kontrola xwe de ve girêbide," wî got. Lê Sûriye, ku niha di xetereya parçebûnê de ye, yekem xeleka domînoyê ye ku dikare li welatên din ên lihevhatina Ereban bixe.
