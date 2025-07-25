Civîna di navbera Îran û welatên Ewropayê de bi dawî hat

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Kazim Xerîb Abadî nivîsî: 'Min û Taxt Rewançî gotûbêjeke cidî, rastgo û bi detayî li gel serokên sîyasî yên sê welatên Ewropayê/Yekîtiya Ewropayê kir.'
Pêşûyên dawî yên eleqedar bi rakirina sanksiyonan û pirsgirêka atomî re hatin nîqaş kirin û lêkolîn kirin.
Ew herwiha îşaret kir: 'Digel rexneyên cidî li ser helwestên wan welatan li ser şerê dawî yê li gel gelê me, me helwestên xwe berî wan da, di nav de yên li ser tiştê ku tê gotin mekanîzmaya snapback.'
Herdu alî bi ramanên taybet hatin civînê, ku aliyên cuda yên lêkolînê hatin nîqaş kirin. Li hev kirin ku şêwirmendî li ser vê mijarê berdewam bike.'"
Your Comment