Li ber du astanên pîroz, cenazeya sembolîk a Îmam Hâdî (aleyhî selam) hat teşyî kirin

Li gor agahdariya Ajansa Nûçeyê ya Ehl-ûl-Beyt (s.x) ـ ABNA ـ, Merasîma teşyîya(Oxir kirina) cenazeya sembolîk ji sânîyê Qebreyê Ebu’l-Fazl El-Abas (silav liser wanbin) dest pê kir. Cenazeyê sembolîk di nav atmosferayek(Qada) ji xem û qelemî de hat girtin, li ser bîranîna şehîdiyeta Îmam Hâdî (silav liser wanbin). Piştî wê, qafilê teşyîyê çû ser Qebreyê Îmam Huseyn (silav liser wanbin), û merasîma xem û dilxwazî li wir hat lidarxistin bi gotinên şî‘îr ên ku derbarê fîfê şerma xweş dikin.
Teşyîya sembolîk wekî rêwiyek salane tê hesibandin, ku xelkê Kerbelayê pîroz û hezkirên Ahl-ûl-Beyt (silav liser wanbin) bi rêya rêxistina Şu‘ayr û Moqabilên Husaynî ve amade dikin, da ku xem û mêrxasbûn li bîranîna şehîdiyeta Îmam Hâdî (aleyhî selam) nîşan bidin.
Îvê Astana Pîroz a Abasiya li ser lidarxistina merasîma xem û nîşandanî nîşanên xem di bûyerên dînî de ku bîranîna Îmâmên Ahl-ûl-Beyt (silav liser wanbin) tê bîranîn, dikare bê girîngî binêre.
