Li ber du astanên pîroz, cenazeya sembolîk a Îmam Hâdî (aleyhî selam) hat teşyî kirin

24 December 2025 - 23:53
News ID: 1765857
Source: https://ar.abna24.com/news/1765356/
Komên îmanî di teşyîya(Oxir kirina) cenazeya sembolîk a Îmam Alî Hâdî (aleyhî selam) li naveyna qebrayên Îmam Huseyn û birayê wî Ebu’l-Fazl El-Abbas (aleyhimâ selam) beşdar bûn.

Li gor agahdariya Ajansa Nûçeyê ya Ehl-ûl-Beyt (s.x) ـ ABNA ـ, Merasîma teşyîya(Oxir kirina) cenazeya sembolîk ji sânîyê Qebreyê Ebu’l-Fazl El-Abas (silav liser wanbin) dest pê kir. Cenazeyê sembolîk di nav atmosferayek(Qada) ji xem û qelemî de hat girtin, li ser bîranîna şehîdiyeta Îmam Hâdî (silav liser wanbin). Piştî wê, qafilê teşyîyê çû ser Qebreyê Îmam Huseyn (silav liser wanbin), û merasîma xem û dilxwazî li wir hat lidarxistin bi gotinên şî‘îr ên ku derbarê fîfê şerma xweş dikin.

Teşyîya sembolîk wekî rêwiyek salane tê hesibandin, ku xelkê Kerbelayê pîroz û hezkirên Ahl-ûl-Beyt (silav liser wanbin) bi rêya rêxistina Şu‘ayr û Moqabilên Husaynî ve amade dikin, da ku xem û mêrxasbûn li bîranîna şehîdiyeta Îmam Hâdî (aleyhî selam) nîşan bidin.

Îvê Astana Pîroz a Abasiya li ser lidarxistina merasîma xem û nîşandanî nîşanên xem di bûyerên dînî de ku bîranîna Îmâmên Ahl-ûl-Beyt (silav liser wanbin) tê bîranîn, dikare bê girîngî binêre.

