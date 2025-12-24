Niştecih li hundirê Mizgefta Îbrahîmî li Hebronê pîrozbahiyê dikin, hinên din jî rastbûna vîdyoyê guman dikin

Li gor agahdariya Ajansa Nûçeyê ya Ehl-ûl-Beyt (s.x) ـ ABNA ـŞêniyên cihû li ser malperên medyaya civakî derketin ser dikê û li Mizgefta Îbrahîmî şahî li dar xistin. Pîrozbahî ji dîlan û govendê, lêxistina gîtarê û pêşkêşkirina straneke ku şêwaza wê diyar dike ku di nav derdorên Cihûyan de tê zanîn pêk dihat.
Li gorî çavkaniyên medyayê, ev çalakî piştî ku niştecihan avêtin ser Haramê ku hem ji bo misilmanan û hem jî ji bo cihûyan cihekî olî yê pîroz e û li cem misilmanan bi navê Mizgefta Îbrahîmî û ji aliyê cihûyan ve bi şikefta Mexpelah tê naskirin, pêk hat.
Şagirtên li ser platforma "X" bi vîdeoyê re têkilî danî, ji ber ku nêrînên wan di navbera kesên ku piştgirî didin bûyerê de cûda bûn, pîrozgeh wekî cîhek ku gorên pêxemberan ji hêla Cihûyan ve têne qewirandin, û kesên ku ew rexne kirin wekî binpêkirina karaktera wê ya olî ya îslamî û binpêkirina hestên perestvanan dihesibînin.
Di nav şîroveyan de, kesek pirsî: "Çima di mizgeftê de nivîsên Îbranî hene ku dibêjin 'Aron Kodesh'?" "Li ser kabîneya ku pirtûka Tewratê tê de tê parastin."
Yekî din jî got: Balkêş e ku di vê mizgeftê de keştiyeke Tewratê heye û li ser deriyên wê bi nivîsên Îbranî hatiye xemilandin, ez bawer dikim ku bi xwe re anîne.
Lêbelê, şopîneran rastiya vîdyoyê pirsîn, ji ber ku nivîs û nivîsên Îbranî yên ku li wir hatine dîtin aîdê Mizgefta Îbrahîmî ne.
Hêjayî balkişandinê ye ku Mizgefta Îbrahîmî ji Peymana Hebronê ya sala 1997an vir ve di bin pergala parvekirina olî ya yekta de ye, ku cîh di navbera Misilman û Cihûyan de dabeş dike, digel ku demên nimêjê yên cuda ji bo her partiyek hatine destnîşan kirin. Çalakiyên bi vî rengî yên provokatîf bi gelemperî tirsa guhertina statukoya li cîhek hestiyar zêde dike.
