Hayifa… Polîsa Îsraîlê di dema pîrozkirina Rojbûna Zîndî de “Baba Noel” girt

Li gor agahdariya Ajansa Nûçeyê ya Ehl-ûl-Beyt (s.x) ـ ABNA ـ, vê bûyerê şevê duşemê borî têkoşîna mezin çêkir, piştî ku polîsa Îsraîlê li ser pîrozkirina Rojbûna Zîndî li navçeya Wadi Nissnas ya bajarê Hayifa têketin. Li gor şehîdan û wênegerên bûyerê, têketina ewlekarî ji şikâyeteke xelkê ku li ser "bêdengî" ya hatî afirandin ji hêla pêşkêşkirina muzîkê ve bû, hat kirin.
Ghasan Harb, bavê yek ji ciwanên têkildar, got:
“Pîrozbahîya li gor pêvajoya perwerdehiyê ya dibistanî bû, û polîs ji me xwest ku dengê muzîkê bikêm bikin, ji ber ku wan dixwest ku rêya ku bi temamî hatibû girtin ji bo çalakîyê vegerîne vebijêre.”
Wî zêde kir:
“Em herî zû bersiv da û dengê muzîkê kêm kirin, heta ku temamî rawestî. Piştî wê, beşdarên cîhan navenda çandî berdan û vegeriyan ser biryarek ku li dorê 50 metreyê bû, ku li wir bi serserî re qasîk û pîrozkirinê kirin. Lê polîs vegerî û ser wan têket, yek ji ciwanan şermezar kir, beşdarên din jî li dijî wî xwestin parastinê bikin, û gelek ji wan hatin girtin.”
Harb îşaret kir ku yek ji girtîyan — ku şîna Swêdê hebû û li derveyî welatê dijî — nêzîkê demê ku hat Îsraîlê bo rêxistina prosedurên rêwîtiya keçika xwe, di şêwaza têkoşînê de zedeyek li şîvana wî hat.
Wî got:
“Dema ku em li dijî şêwaza polîs şikest, ew wê yek bûn şewqandin û dest bi girtin kirin. Em jî belavkirina kêşeyê bi qanûnê şîret dikin.”
Li gor şehîdan, polîs jî di navenda çandî de amûrên deng û muzîkê jêbir, her çend ku rêvebirên çalakî dengê muzîkê kêm kiribû.
