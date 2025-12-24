Tirkiye xwe ji bo rûbirûbûna Îsraîlê amade dike

Li gor rapora Ajansa Nûçeyê ya Navneteweyî ya Ehl-ûl-Beyt (s.x) ـ ABNA ـ Alon Liel, dîplomatê berê yê rejîma Siyonîstî, di gotinên xwe de got ku Tirkiye di bersiva hişyariyên Îsraîlê de, li ser bilindkirina pergalên parastina asmanî û hêza xwe ya asmanî dixebite, û ev welat ji bo têkçûnekî ihtîmalî bi Îsraîlê re amade dibe.
Li gor rapora Russia Today ya Arabî, wî diyar kir ku peyamên Îsraîlê hesta gefê li Ankarayê zêde kirine û bûne sedem ku pergalên parastina asmanî ya Tirkiyê were pêşxistin.
Liel her weha ji xetereya têkçûnekî leşkerî li Sûriyê û rola Tirkiyê li Xezzeyê re nîgêraniyê nîşan da û teqez kir ku bihêzkirina hevkarîyên leşkerî yên Tirkiyê bi Azerbaycanê re dikare bibe sedema zêdekirina têkiliyên têgihiştinê û tansiyonan.
..........................
Dawiya peyamê
Etîketan:
Tirkiye
Rejîma Siyonîstî
Îsraîl
Hêza asmanî
Your Comment