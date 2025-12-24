  1. Home
Tirkiye xwe ji bo rûbirûbûna Îsraîlê amade dike

24 December 2025 - 23:41
News ID: 1765853
Source: https://fa.abna24.com/news
Dîplomatê berê yê rejîma Siyonîstî got: peyamên Îsraîlê hesta gefê li Ankarayê zêde kirine û bûne sedem ku Tirkiye pergalên xwe yên parastina asmanî bi pêş ve bibe.

Li gor rapora Ajansa Nûçeyê ya Navneteweyî ya Ehl-ûl-Beyt (s.x) ـ ABNA ـ Alon Liel, dîplomatê berê yê rejîma Siyonîstî, di gotinên xwe de got ku Tirkiye di bersiva hişyariyên Îsraîlê de, li ser bilindkirina pergalên parastina asmanî û hêza xwe ya asmanî dixebite, û ev welat ji bo têkçûnekî ihtîmalî bi Îsraîlê re amade dibe.

Li gor rapora Russia Today ya Arabî, wî diyar kir ku peyamên Îsraîlê hesta gefê li Ankarayê zêde kirine û bûne sedem ku pergalên parastina asmanî ya Tirkiyê were pêşxistin.

Liel her weha ji xetereya têkçûnekî leşkerî li Sûriyê û rola Tirkiyê li Xezzeyê re nîgêraniyê nîşan da û teqez kir ku bihêzkirina hevkarîyên leşkerî yên Tirkiyê bi Azerbaycanê re dikare bibe sedema zêdekirina têkiliyên têgihiştinê û tansiyonan.

