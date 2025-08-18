  1. Home
Êrîşên DAIŞê li ser axa Sûriyeyê zêde bûn/ 2 êrîşên hevdem li Dêra Zorê û Hesekê

18 August 2025 - 18:31
News ID: 1718099
Şaneyên DAIŞê li Dêra Zorê û Hesekê du caran li dijî şervanên HSDê êrîş pêk anîn.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Endamên DAIŞê duh êvarê li gundewarên Dêra Zorê û Hesekê du êrîş li dijî Hêzên Sûriyeya Demokratîk (QSD) pêk anîn.

Li gorî Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê, şaneyên DAIŞê li parêzgeha Hesekê guleyek RPG avêtin xala kontrolê ya "Becariye" li başûrê Qamîşlî, ku li dora xala kontrolê ket û ti ziyanek çênebû.

Li Dêra Zorê, endamên DAIŞê her wiha bi motorsîkletan êrîşî xaleke leşkerî ya QSD li bajarokê Dîban li rojhilatê Dêra Zorê kirin û bi çekên sivik û nîv-giran gule berdan. Ev çalakî bû sedema pevçûnek çekdarî, lê ti ziyanek nehatiye ragihandin.

Ev êrîş di demekê de diqewimin ku çalakiyên şaneyên DAIŞê li bakur û rojhilatê Sûriyeyê di hefteyên dawî de zêde bûne. Li gorî Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê, ji destpêka sala 2025an vir ve, şaneyên DAIŞê li deverên ku ji hêla QSD ve li Sûriyeyê têne kontrol kirin, 156 operasyon pêk anîne, di nav de êrîşên çekdarî, bombebaran û operasyonên teqemeniyê. Di encama van operasyonan de, 66 kes hatine kuştin, di nav wan de 45 endamên HSD û komên pê re girêdayî, 8 endamên DAIŞê, 12 sivîl û yek hevkarê HSDê hene.

