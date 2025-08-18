Tel Avîv hewl dide Heşdî Şebî hilweşîne

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Analîstê siyasî yê Iraqî Riyaz Wehîlî li dijî tevgera kesayetên siyasî li welêt bi alîkariya aliyên biyanî ji bo têkbirina pozîsyona hêzên Heşdî Şabî hişyarî da.
Wî got, "Rejîma Siyonîst gelek pere li ser van komployên jehrîn ên li ser torên civakî li dijî hêzên Heşdî Şabî xerc kiriye."
Di heman demê de, Parlamenterê Iraqê Muxtar Mûsewî tekez kir ku astengkirina îradeya parlamento û gelê welêt dê têk biçe û gera bê dê şahidiya aramkirina pozîsyona hêzên Heşdî Şabî wekî stûnek bingehîn a avahiya ewlehiya Iraqê bike.
