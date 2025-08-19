"Hejmara şehîdên li Xezze ji 62 hezarî zêdetir hate ragihandin"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-"Wezareta Tenduristiyê ya Xezze ragihand ku di 24 saetên dawî de, 60 şehîd û 344 birîndar hatin guhestin nexweşxaneyên Xezze. Ji 7ê Cotmeh 2023an heta niha, tevahiya şehîdên êrîşên rejîma Îsraîlê li ser Xezze gihiştiye 62,004 kes û birîndar jî 156,130 kes e.
Ji 18ê Adar 2025an (ku Îsraîl bêdengiya çekan betal kir), hejmara şehîdan 10,460 û birîndaran jî 44,189 kes zêde bûne. Hinek şehîd di nav rêyan an jî bin enbaran de ne û tîmên alîkariyê nikarin bigihîjin wan.
Di 24 saetên borî de, 27 kes di nav lîsteyên bendewariya alîkariyan de hatin kuştin û 281 kes jî birîndar bûn. Ji destpêka êrîşan heta niha, 1,965 kes li ser bendewariya alîkariyan hatin şehîdkirin û zêdetirî 14,701 kes jî birîndar bûne.
Herwiha, di 24 saetên dawî de, 5 kes di nexweşxaneyên Xezze de ji ber bêxwarî û nexweşiyên bêparêziyê mirin. Tevahiya mirinên ji ber bêxwariyê gihiştiye 263 kes, di nav de 112 zarok in."
Nîşe: Ev agahî ji aliyê Wezareta Tenduristiyê ya Xezze (bi rêberiya Hamas) ve hatine ragihandin. Çavkaniyên din (wek Neteweyên Yekbûyî an Rêxistinên Mafên Miroyan) dikarin hejmarên cuda nîşan bidin.
